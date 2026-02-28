Salud investiga las demoras de Dermatología del HUCA y promueve apoyos de otros hospitales: “Tenemos que ponerle solución”

“Son unas cifras inaceptables”, aseveró ayer la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, en relación a las listas de espera para consultas del servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Saavedra anunció la apertura de una investigación sobre el funcionamiento de esta unidad de gestión del complejo sanitario ovetense, en la que la lista de espera y las demoras han aumentado de manera exponencial en los últimos meses, tal y como anticipó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Asimismo, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha puesto en marcha un cambio de protocolos de actuación que permitirán que dermatólogos de otros centros sanitarios puedan atender, por medios telemáticos, problemas de pacientes del HUCA. Al menos, como alternativa transitoria hasta que la Administración sanitaria arbitre medidas más estables y duraderas.

Cifras disparadas

En una situación sin parangón previo, la espera para una primera consulta con un dermatólogo del HUCA es, como promedio, de 278 días, dato que corresponde al pasado 31 de enero. Sólo un mes antes era de 136 días. Y en ese mismo mes de intervalo, el volumen de pacientes pendientes de una consulta se disparó desde 6.181 hasta 12.212, siempre según datos oficiales que figuran en el apartado de listas de espera de “Astursalud”, la página web de la Consejería de Salud.

En el hospital ovetense, la plantilla de dermatólogos está cubierta “escasamente al 50 por ciento”, con seis o siete profesionales (algunos de ellos con jornada reducida). El motivo de este incremento de las listas de espera es la progresiva marcha de dermatólogos del complejo sanitario, que han dejado al servicio con sólo la mitad de su dotación teórica.

Según ha podido averiguar este periódico, la razón de esta marcha es que los especialistas asturianos se niegan a trabajar con el jefe del servicio. “Casi nadie quiere estar con él”, señalan fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. A pesar de que para el HUCA se han ofertado plazas en régimen de interinidad, varios dermatólogos “han preferido irse a hospitales comarcales incluso con peores condiciones”, precisan. Incluso es habitual que los médicos residentes que se forman en el servicio de Dermatología del HUCA rechacen, al final de su periodo de especialización, quedarse como adjuntos.

Se da la circunstancia de que, en el momento actual, el Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres, que atiende a una población aproximada de 56.000 habitantes, tiene en su plantilla tantos dermatólogos como el HUCA, que da cobertura a unos 332.000 usuarios. También el Hospital de Cabueñes, cuya plantilla oscila entre diez y once dermatólogos, es superior a la del hospital ovetense, pese a tener menos población a su cargo.

Vigilados desde meses atrás

La consejera de Salud aseguró ayer que su Departamento “ya previamente, desde estos meses anteriores”, venía “trabajando” en el problema de dermatología del HUCA, pero lo cierto es que tal intervención había pasado inadvertida hasta la mañana de ayer.

“Con fecha de febrero se ha abierto una auditoría por parte del servicio de Inspección del Servicio de Salud (Sespa) que ya se está llevando a cabo”, indicó la Consejera. Y agregó: “Nuestra idea es conocer realmente la situación, los motivos, para poner soluciones de organización, de funcionamiento, de recursos”.

Saavedra hizo hincapié en que los usuarios no deben inquietarse. “En todo momento hay que tranquilizar a la población porque nosotros trabajamos en red y se han ampliado recursos en otros servicios de dermatología y se está atendiendo a todos los pacientes”, señaló, en alusión a los cauces alternativos de asistencia antes mencionados, que en algunos casos se sirven de fotografías de las lesiones. “Hemos empezado en enero y los pacientes van a ver que, poco a poco, vamos a darles respuesta”, indicó la titular de Salud.

Conchita Saavedra no quiso aventurar lo que la investigación interna puede dar de sí. “Lo que sabemos es que hay una situación que tenemos que solucionar. Se ha abierto una auditoría para saber exactamente cuál es la situación y cuáles son las posibles soluciones”, afirmó.

Respuestas en un plazo "corto"

La Consejera expresó su confianza en que la auditoría arroje conclusiones en un plazo “corto”, dado que “tenemos que ponerle solución”. Y añadió: “También depende de lo que vayan viendo y de qué necesidades tengan”.

Según Conchita Saavedra, la Administración es consciente del problema del área de Dermatología del HUCA desde “los últimos meses de 2025”, motivo por el cual “ya se está trabajando con la gerencia del área de salud y con el Sespa”.

Una escalada de cifras inaudita

Una cuestión muy llamativa es el salto que las cifras dan en un solo mes, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Como ya se ha indicado, si a finales de diciembre eran 6.181 los pacientes pendientes de una primera cita en Dermatología del HUCA, en un mes se duplicaron, hasta 12.212. Si en el último día del año pasado la espera media era de 136 días, a finales de enero era de más del doble: 278 días.

La consejera de Salud trató de explicar este salto: “La lista de espera está relacionada con cuántos recursos y cuánta actividad tenemos en el mes. Hay unas entradas y unas salidas. Si dentro de esas entradas no tenemos las mismas salidas, habitualmente hay una subida de la lista”, argumentó. A nadie se le escapa que, si en diciembre de 2025 había en toda Asturias 11.118 pacientes en espera de una consulta con el dermatólogo, es imposible que en un solo mes el HUCA aumente su cifra en 6.031 pacientes.

Los usuarios no se creen los números

Desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado de Asturias (Asencro), su presidenta, Susana Pérez-Alonso, indicó que “este tema era sobradamente conocido por todo el mundo y las quejas reiteradas”. Añadió que, “como miembro de la Comisión de Listas de Espera del Principado de Asturias, puedo decir que este tema jamás se puso sobre la mesa, y a la vista está que si no hay nada oscuro tras esto, debería haberse puesto”. Y apostilló que, sobre los datos de las listas de espera, “no creemos los números que se nos dan, ya que mienten constante y permanentemente”.

Noticias relacionadas

Este periódico trató ayer, sin éxito, de recabar la versión del director de la unidad de gestión clínica de Dermatología del HUCA, Jorge Santos-Juanes Jiménez, quien lleva en el cargo desde finales de 2023 y es también profesor titular de la Universidad de Oviedo.