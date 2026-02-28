Satisfacción entre los enfermos renales y de párkinson de Asturias por la jubilación anticipada: "Era muy necesario"

"Era muy necesario", señalaron ayer responsables de asociaciones de personas que padecen párkinson y enfermedades renales en Asturias después de que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, anunciara que se va a facilitar que los trabajadores afectados por esas patologías, y otras como espina bífida o lesiones medulares, puedan jubilarse antes sin perder pensión. Los potenciales beneficiarios podrán anticipar su retiro de manera voluntaria hasta los 56 años si acreditan una discapacidad del 45% o más.

Saiz anunció un cambio reglamentario que incluirá once nuevas patologías en el listado oficial de discapacidades que permiten acceder al retiro anticipado. Una medida que podría entrar en vigor en el segundo semestre del año –"va a ser antes del verano", prometió la ministra- y que busca beneficiar en España a unas 50.000 personas que actualmente están trabajando.

"Era una reivindicación que ya fue planteada hace una década", apuntó Rogelio García, presidente de la Asociación para la lucha contra enfermedades renales (Alcer) en Asturias, que destacó las dificultades que tienen muchos enfermos renales para conservar su empleo. "Hay satisfacción", señaló por su parte Yolanda Villanueva, directora y trabajadora social de Asociación Párkinson Asturias, que resaltó que "cada vez tenemos personas con párkinson más jóvenes, a unas edades que no pueden permitirse dejar el trabajo porque tienen niños o hipotecas que pagar".

Actualmente, la normativa permite que las personas con una discapacidad reconocida del 45% o más puedan jubilarse antes si su dolencia se deriva de enfermedades como la parálisis cerebral, esquizofrenia o esclerosis múltiple, entre otros. El listado actual de discapacidades que dan derecho a la reducción de la edad de jubilación consta de 21 referencias y ahora el Ejecutivo pretende incluir 11 más. Serán, además de párkinson y enfermedades renales crónicas estadio 5, las siguientes: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

Cuando el Gobierno actualice el anexo del real decreto, los trabajadores con discapacidad vinculada a esas patologías podrán jubilarse de forma anticipada a partir de los 56 años sin perder dinero en la pensión. Para ello deberán estar de alta en la Seguridad Social en el momento de solicitar su retiro y acreditar al menos 15 años cotizados, con un mínimo de cinco años afectados por alguna de estas enfermedades y con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. Además, el tiempo de adelanto de la jubilación contará como cotizado para calcular el porcentaje que se aplica a la base reguladora, de la que sale la cuantía final de la pensión.

"Afectará a un importante colectivo de enfermos renales en Asturias porque a los que están con tratamiento de diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) ya les reconocen una discapacidad del 65%", señaló Rogelio García, presidente de Alcer, que no obstante, destacó que algunos "no cumplirán el requisito de los 15 años cotizados".