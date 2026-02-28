Si vas a comer angula (y rascarte el bolsillo) no lo estropees con la bebida: estas son las que mejor maridan con el "oro blanco" del Nalón

Son fechas de comer angula en Asturias. De noviembre a marzo la campaña está abierta y este mismo fin de semana en la ribera de la ría del Nalón celebran su festival gastronómico, el más veterano de España –alcanza su edición 39.ª– y único en su género por estar dedicado al famoso alevín de la anguila que tantas pasiones desata: los que la pescan, los anguleros, ejercen una actividad ancestral transmitida de generación en generación y que se resisten a abandonar porque la llevan en su ADN; y los amantes de la buena mesa cuentan las horas todo el año para que llegue el momento y poder llevarse a la boca unas cuentas angulas.

Cueste lo que cueste, y nunca mejor dicho. San Juan de la Arena (Soto del Barco) es la capital angulera sin discusión en España y sus restaurantes, además de uno en Soto, ofrecen hasta este domingo 1 de marzo la angula, bien de forma independiente (100 euros cazuela de 100 de gramos) o bien dentro de un menú (130 euros).

Cada cual, que elija a su gusto. Pero como, efectivamente, de una forma u otra habrá que rascarse el bolsillo, lo que no es plan es estropear ese momento con una mala elección de las bebidas que acompañen el clásico plato de las angulas al ajillo en la clásica cazuela de barro. Así que LA NUEVA ESPAÑA ha pedido consejo a los expertos de la Asociación asturiana de sumilleres. Su presidente, José "Tano" Ruiz de la Peña, advierte: "La angula, si bien es un plato estrella de nuestra gastronomía dada su escasez, se suele tomar como aperitivo. Esto condiciona en cierta forma los vinos que maridan con este plato".

José "Tano" Ruiz de la Peña, posando para LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo. / David Cabo

Ruiz de la Peña empieza sus recomendaciones por el vino y por el de la tierra. "En Asturias la DOP Cangas nos ofrece la variedad de uva albarín que con sus notas herbáceas y un justo grado alcohólico no le quita protagonismo a la angula". Aunque no se cierra a otras posibilidades más allá del blanco, en el que todos piensan cuando se trata de comer pescado: "Personalmente también lo maridaría con un vino de contraste como puede ser un verdejo tinto en el que la fruta roja fresca crea una estupenda sensación con la guindilla picante que lleva el plato".

Más allá de las fronteras asturianas, Tano Ruiz de la Peña encuentra otras "parejas de baile" perfectas para el denominado "oro blanco" del Nalón: "Otra variedad que puede resultar muy interesante a la hora de este maridaje es la malvasía volcánica de Lanzarote, con sus notas de heno verde e intenso y su largo final en boca. Existe también una variedad autóctona de la DO Arribes, puesta en cruz, poco conocida y que maridaría perfectamente con este plato por ser un vino atlántico que posee unas notas salinas muy interesantes para semejante manjar".

Las solitarias y duras noches de los anguleros de Asturias / Irma Collín

Añade el sumiller asturiano dos clásicos: Rioja y Ribeiro. "La tempranillo blanca de la denominación riojana es también adecuada por sus suaves notas de flores blancas. Suelen ser vinos frescos y sabrosos. Y también un buen Ribeiro varietal con sus notas balsámicas, bien estructurado y con su preciso grado alcohólico es apropiado para este maridaje".

Ruiz de la Peña advierte, además, que tirar por otras variedades muy conocidas y presentes en las mesas como las clásicas uvas godello, albariño o verdejo, si no es una mala elección, "a mi entender, no le dan un valor añadido a un plato tan especial".

La sidra, también

Todo esto, si se opta por el vino. Pero no hay que olvidar que estamos en Asturias. Y la asociación regional de sumilleres lo tiene muy presente: "En la región, por su acidez y bajo grado alcohólico disponemos de un producto espectacular en todas sus variedades: la sidra DOP".

El abanico es amplio: "Puede ser espumosa ancestral con una acidez fija; espumosa brut nature y la brut. Todas con las variedades solarina y raxao. También la sidra de mesa es otra buena opción, así como una buena sidra tradicional escanciada de las variedades durona, arregona o collaos. Incluso la sidra ecológica le iría bien. Lo que está claro es que la sidra de DOP siempre es ir a lo seguro".

No obstante, el Presidente de la Asociación de Sumilleres invita a relajarse, disfrutar y no ponerse más límites ni condicionantes que los gustos de uno mismo: "Está claro que hay tantos caldos que mariden con este plato como gustos y comensales". Consejo de experto. Ahora solo toca decir: buen apetito.