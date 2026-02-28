El vicepresidente de ArcelorMittal visitará el centro de I+D de Avilés y se reunirá con Barbón

El vicepresidente y máximo responsable de tecnología de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, el indio Pinakin Chaubal, visitará este próximo lunes, día 2, el centro global de investigación y desarrollo (I+D) que tiene la compañía en Avilés, y también mantendrá un encuentro institucional con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en un momento en el que la multinacional tiene inversiones pendientes en Asturias como la del horno eléctrico de Avilés.

Con una plantilla cercana a 300 trabajadores, el de Avilés es uno de los doce centros de I+D que Arcelor tiene repartidos por todo el mundo para profundizar en la innovación de los procesos productivos del acero, donde destacan segmentos como la descarbonización, la digitalización y la fabricación de piezas a partir de polvo de acero (fabricación aditiva).

Chaubal, que ha visitado las instalaciones asturianas de la compañía en anteriores ocasiones, es director de tecnología de ArcelorMittal desde mayo de 2019. En enero de 2025 asumió también las responsabilidades de I+D, bienes de capital y proyectos de capital. El directivo está especializado en procesos metalúrgicos y se formó en institutos tecnológicos y universidades de India y EE UU.