Zapico (CC OO) exige a la patronal asturiana un “plan de choque” ante la siniestralidad laboral: “Concluyó el tiempo de mirar para otro lado”

“La patronal debe dejar de mirar para otro lado y poner sobre la mesa un plan de choque para garantizar la seguridad y salud en las empresas”. Con esa idea resume José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, su mensaje tras un nuevo fallecimiento laboral conocido esta semana en la región. Zapico califica de “triste y desconcertante” que la prioridad de las organizaciones empresariales sea, a su juicio, impulsar la “leyenda urbana del absentismo” mientras “las personas siguen enfermando y muriendo en los centros de trabajo”.

El dirigente sindical insiste en que la situación no puede tratarse como una suma de hechos inevitables. “Los accidentes no son desgraciadas casualidades”, sostiene. En su opinión, responden a “una falta de cultura preventiva” y a “no afrontar un problema que causa daños irreparables”, como la pérdida de vidas humanas. Zapico recuerda que en otoño de 2024, cuando Asturias encadenaba semanas con muertes en el trabajo, CC OO ya advirtió de que era urgente que las empresas impulsaran “un verdadero plan de choque” para garantizar la salud y la seguridad en los centros de trabajo y que se “persigan y sancionen” los incumplimientos.

En ese contexto, Zapico acusa a la patronal asturiana FADE de centrar su discurso en el absentismo y de “obviar” lo que, según afirma, “realmente daña la economía y la sociedad”: la siniestralidad laboral. “Jornadas interminables, empleos tóxicos, sustancias nocivas, la falta de formación interna… son factores que enferman y matan”, enumera.

El secretario general de CC OO aporta cifras para dimensionar el problema. Según su balance, en Asturias se registran al año una media de “20 muertes por accidentes en el trabajo”, “más de 11.000 siniestros laborales” y “500 fallecimientos por enfermedades con origen laboral”. Y amplía el foco al conjunto del país: “cada día fallecen de media dos trabajadores y trabajadoras”. Con esos datos sobre la mesa, Zapico plantea dos preguntas: “¿Cómo no se elabora un Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral?” y “¿por qué la patronal se niega a suscribir una modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, que —subraya— acaba de cumplir 30 años desde su entrada en vigor.

“Concluyó el tiempo de mirar para otro lado”, remarca Zapico, que pide a la patronal “reflexionar seriamente” y afrontar el problema “con todas las partes implicadas”. En esa línea, CC OO plantea un paquete de medidas concretas: la creación de juzgados especializados en siniestralidad laboral, un plan de refuerzo de medios humanos y materiales para la Fiscalía, y que el Principado se persone como acusación particular en los casos de siniestralidad “graves y mortales”.

El sindicato también reclama el endurecimiento de las condiciones de los servicios de prevención ajenos y propone becas de estudio para los huérfanos y huérfanas de accidentes laborales. Para Zapico, estas medidas deben formar parte de un cambio de rumbo que sitúe la prevención en el centro y ponga freno a una realidad que, advierte, sigue cobrándose vidas y dejando secuelas evitables en los centros de trabajo.