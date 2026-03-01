Lo que tienen que hacer 140.000 asturianos, con coches comprados entre 2006 y 2013, para lograr indemnizaciones de hasta 5.000 euros

Más de 140.000 conductores asturianos, según cálculos de la Unión de Consumidores, podrían lograr indemnizaciones de hasta 5.000 euros por el llamado cártel de los coches. Se trata de un pacto ilegal de precios entre los fabricantes de vehículos por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a las marcas implicadas con multas de 171 millones de euros.

Pese a que la cifra de afectados en el Principado es voluminosa, lo cierto es que "apenas un 2% ha iniciado el proceso de reclamación", alerta la Unión de Consumidores de Asturias. La buena noticia es que todavía hay tiempo para hacerlo: hasta el próximo 13 de marzo. "Esto significa que cualquier comprador de un vehículo nuevo o KM 0 adquirido entre 2006 y 2013 aún puede reclamar judicialmente, pero únicamente si inicia el procedimiento antes de que venza ese límite legal. Una vez superada la fecha, los afectados perderán definitivamente la indemnización", dice Dacio Alonso, presidente de la entidad.

Hasta ahora, su asociación ha logrado ganar varias sentencias, algunas de ellas con indemnizaciones de 5.000 euros. Los últimos fallos en ganar han sido por parte de compradores de Renault y BMW. El Juzgado de lo Mercantil nº4 y la Sección de lo Mercantil nº2 de Oviedo dictaron sentencia en primera instancia contra Renault España Comercial S. A. y BMW Ibérica S.A., al considerar que ambas marcas aplicaron sobreprecios a sus clientes durante los años de funcionamiento del cártel de los coches.

Las demandas colectivas en Asturias fueron impulsadas por la Unión de Consumidores de Asturias y lideradas por José Antonio Ballesteros, doctor en Derecho y abogado de la organización. Un total de 21 asturianos con coches de Renault recuperaron 40.173,53 euros, con indemnizaciones que entre 1.500 y 3.000. En el procedimiento contra BMW, el juzgado estimó íntegramente la demanda y condenó a la marca a abonar el sobreprecio de adquisición de cada vehículo. Los 17 socios representados recuperarán 50.017,93 euros, con una indemnización media entre 2.500 y 5.000 euros. En ambos casos, las marcas de coches abonarán los intereses legales desde la compra, además de asumir las costas procesales.

Estas sentencias, destaca la Unión de Consumidores, se suman a otras favorables contra Ford, Citroën y Honda. Asimismo, la entidad espera la próxima resolución de Hyndai, siendo también positiva.

¿Quiénes pueden reclamar?

Los asturianos que compraron un vehículo de las marcas afectadas (son la mayoría) entre febrero de 2006 y julio de 2013. Incluso si ya no dispones de ese coche, mantienes las posibilidades de reclamar la indemnización. Un requisito básico es conservar la documentación y las facturas del vehículo, no obstante, la Unión de Consumidores facilita esta labor a través de su servicio jurídico.

¿Cuáles son las marcas afectadas?

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo.

¿Cómo hacer la reclamación?

A través de la página web de la Unión de Consumidores de Asturias en este enlace.