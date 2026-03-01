La Academia MIR de Oviedo sitúa a 42 alumnos entre los 100 primeros de todo el país

La Academia MIR de Oviedo ha situado a 42 de sus alumnos médicos entre los 100 primeros de toda España en el examen que se llevó a cabo el pasado 24 de enero. De los 1.000 primeros, 389 habían preparado la prueba en el centro formativo que tiene como sede el Seminario Metropolitano ovetense´.

Los responsables de la Academia se felicitaron por estos resultados, ya que su análisis parte de la base de que eran alumnos suyos el 20 por ciento de los presentados al examen (la quinta parte). En concreto, 3.056 sobre un total de 15.090.

En los resultados provisionales dados a conocer por el Ministerio de Sanidad este pasado viernes, el peso de los candidatos formados en la academia ovetense es superior al de los aspirantes presentados en prácticamente todos los tramos de la clasificación. Sólo hay una excepción que resta brillantez: el grupo de los diez primeros del ranking. En este selecto colectivo sólo se había preparado en la Academia ovetense el número seis.

La número 1 empezó Medicina con 34 años

Al igual que en la pasada edición del examen MIR, de nuevo se ha producido un dato muy llamativo en la cabeza de la clasificación: la número 1 ha sido una candidata de 41 años, Bianca Ciobanu, quien inició la carrera de Medicina con 34 años y ha logrado una puntuación histórica.

Hasta lo sucedido el año pasado, cuando dos médicos rusos –hombre y mujer, pareja entre sí y egresados de la misma universidad de San Petersburgo–, obtuvieron los puestos primero y cuarto del examen, la regla casi universal era que el número uno correspondía a un médico que acababa de concluir la carrera.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, el mayor éxito de la Universidad de Oviedo es el séptimo puesto obtenido por un alumno (o alumna) en el examen de Psicología.

De los 30.416 candidatos que se presentaron a las pruebas del 24 de enero para especializarse en una profesión sanitaria –medicina, enfermería, biología, farmacia, psicología, química y física–, el 99,19 por ciento –o sea, 30.170– superaron el examen. O sea, obtuvieron más de cero puntos. O lo que es lo mismo, 246 sacaron cero puntos o menos, en virtud de la resta que implican los fallos. Globalmente, el 74 por ciento de los presentados son mujeres.