La AEMET alerta de un giro total en el tiempo de Asturias: del sol y los 20 grados a las lluvias y el desplome de temperaturas

Primavera e invierno en la misma semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de un giro total en el tiempo de Asturias durante los próximos días. Así, del sol y de los 20 grados de máxima previstos para este lunes se pasará a las lluvias y a los 13 grados del viernes. El motivo: la entrada de otra borrasca, que entrará por el Atlántico el jueves.

Mientras llega, al Principado se pondrá las gafas de sol, con calor y unas temperaturas que llegarán a superar los 20 grados. Los termómetros subirán en menos de 24 horas una media de 5 grados, siendo más notable en zonas del interior. Por ejemplo, Oviedo pasará de los 15 grados de hoy a los 20 de mañana, lunes. Y lo mismo pasará con Gijón y Langreo. Las mínimas por norma general también ascenderán.

La pasada semana, Asturias batió récords de temperatura en un mes de febrero. Colunga rozó los 27 grados (exactamente ha llegado a los 26,9), Mieres y Oviedo llegaron a los 26, Piloña a los 25,2 y Cabrales a los 25. La capital registró la mayor temperatura de su historia. Hasta ahora, la más alta había sido de 24,6 grados el 17 de febrero de 1997. Es decir, hacía casi 30 años que Oviedo no pasaba un sofoco así en la recta final del invierno.

Pronóstico detallado

El pronóstico de la Aemet para este lunes es el siguiente: "Nuboso o cubierto. No se descartan precipitaciones débiles a partir del mediodía en la mitad occidental y en la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso, notable en el interior; máximas en ascenso en el litoral y sin cambios o en descenso, en general ligero, en el resto". El sol lucirá en toda Asturias.

Para el martes se espera más de lo mismo: "Cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles en la Cordillera. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, en general ligero; máximas en ascenso en la Cordillera, en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente sur girando a norte al mediodía y de nuevo a sur por la tarde".

Cambio de tiempo

Será a partir del jueves, cuando el invierno vuelva a establecerse en la región. Se va el sol, llegan las lluvias generalizadas. Este es el pronóstico completo: "Intervalos nubosos o nuboso. Lluvias débiles y chubascos aislados de madrugada en el sur que se generalizarán durante la mañana. Temperaturas mínimas en descenso en cumbres y sin cambios o en ascenso, en general ligero en el resto; máximas en descenso, notable en el suroeste. Viento flojo a moderado del sur girando a componente oeste a partir del mediodía". El viernes continuará el mal tiempo y los termómetros registrarán máxima todavía más bajas: de 13 grados.