Los autónomos vuelven a tomar las calles: horario y recorrido de la manifestación convocada en Oviedo (y 39 ciudades más)

Los autónomos vuelven a echarse a las calles para visibilizar el “malestar” del colectivo ante la “falta de respuestas estructurales” a sus problemas. Las movilizaciones convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N para este lunes alcanzarán a 40 ciudades de todo el país, incluida la capital asturiana. En Oviedo, la protesta saldrá de la estación de Renfe a las 11.00 horas.

La manifestación transcurrirá por el centro de la ciudad hasta la Plaza de la Escandalera, donde se leerá un manifiesto. Luego continuará por la calle Pelayo y terminará en Palacio Valdés, frente a las oficinas de la Agencia Tributaria.

Tras la "histórica" convocatoria del 30 de noviembre, que logró movilizar a "más de 80.000 autónomos" en 21 ciudades, señala la plataforma, se ha vuelto a convocar a miles de trabajadores por cuenta propia a las calles de toda España.

"Lo que comenzó como un grito en 21 ciudades se ha convertido en un clamor nacional que ya cuenta con casi 40 sedes confirmadas", subrayan. Su objetivo es superar los datos de la anterior convocatoria y "obligar a las instituciones a responder a las demandas estructurales del sector".

Precisamente, la elección del 2 de marzo para hacer la convocatoria "no es casual", puesto que simboliza ese '30F' que no existe en el calendario, pero que representa una realidad muy presente para el colectivo.

La plataforma mantiene el mismo manifiesto y las mismas exigencias, al considerar que la situación de los autónomos continúa marcada por una presión fiscal creciente, cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores, burocracia que dificulta el acceso a ayudas y el desarrollo normal de la actividad y el deterioro progresivo del pequeño comercio y del tejido económico local.