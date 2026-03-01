Los efectos de las demoras interminables en Dermatología del HUCA: posponen un año la revisión de una lesión oncológica

El caso de la ovetense A. S. R. ilustra la situación del área de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a la que la Consejería de Salud acaba de abrir una investigación por sus larguísimas demoras para consultas, cuyo promedio es de 278 días, tras un aumento exponencial en pocos meses. Esta mujer acudió hace unos meses a una revisión dermatológica rutinaria. Esa consulta desembocó en la extirpación de tres lunares sospechosos, el pasado 8 de octubre. Uno de ellos resultó ser de naturaleza cancerosa, un carcinoma. Fue detectado a tiempo y tratado. Y relata A. S. R.: "Tras la intervención, se me citó para una revisión de seguimiento el 20 de abril de 2026. Nada fuera de lo habitual en un proceso que exige vigilancia y control periódico. Sin embargo, hace unos días [el pasado viernes, día 20] recibí una notificación en la que, bajo el escueto encabezado de ‘Motivo 03: motivos institucionales’, mi cita quedaba aplazada hasta el 15 de febrero de 2027. Casi un año después". La paciente plantea "si es razonable que el seguimiento de un paciente con antecedente de carcinoma pueda diferirse casi doce meses por un concepto administrativo tan impreciso". Y se pregunta: ¿Es normal que una revisión oncológica se posponga un año?". Otra paciente ovetense de más de 80 años lleva esperando una consulta "preferente" en el HUCA desde septiembre de 2024 por un problema dermatológico en la espalda. Tras una espera de 17 meses, este pasado miércoles fue llamada y le ofrecieron ser atendida en el Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres. La mujer ha rechazado la oferta alegando dificultades para desplazarse.

Críticas del PP

En este contexto, el Partido Popular denunció ayer la situación "alarmante" de las listas de espera en el servicio de Dermatología del complejo hospitalario y calificó de "incompetente" la gestión llevada a cabo por la consejera de Salud. A juicio de la diputada regional Pilar Fernández Pardo, la titular de Salud, Conchita Saavedra, "vuelve a llegar tarde ante los problemas que surgen en áreas de su competencia". La portavoz de sanidad de los populares argumentó que "alguien en la cadena de mando de la Consejería de Salud y del propio Sespa, incluida la consejera, deberían asumir responsabilidades". Y añadió que el hecho de que la demora media para una primera consulta en Dermatología del HUCA sea de 278 días "es absolutamente inasumible".

El telón de fondo de este pronunciamiento del PP regional es la información publicada estos días por LA NUEVA ESPAÑA sobre la situación de la unidad de gestión de Dermatología del HUCA. En una situación sin precedentes, la espera media para una primera consulta con un dermatólogo del HUCA es de 278 días, dato que corresponde al pasado 31 de enero. Sólo un mes antes era de 136 días. Y en ese mismo mes de intervalo, el volumen de pacientes pendientes de una consulta se disparó desde 6.181 hasta 12.212, siempre según datos oficiales que figuran en el apartado de listas de espera de "Astursalud", la página web de la Consejería de Salud.

La titular del Departamento anunció este pasado viernes la apertura de una investigación sobre el funcionamiento de esta unidad. "Son unas cifras inaceptables", aseveró Conchita Saavedra, quien añadió que la intención de su departamento es disponer de toda la información en un plazo "corto" con el objetivo de "poner soluciones de organización, de funcionamiento, de recursos".

La parlamentaria popular indicó que esta auditoría planteada por la titular de Sanidad llega "un poco tarde" y debería ser realizada "por todo el Servicio de Salud del Principado de Asturias, tal como le venimos pidiendo en el Partido Popular, incluida la gestión de la Consejera". Fernández Pardo se formula varias preguntas: "¿La Consejera no se entera? ¿Nadie le informa? ¿Ésta es la gestión de quien está al frente de la sanidad asturiana?". Y advierte de que el PP solicitará en la Junta toda la información al respecto: "Exigiremos responsabilidades, porque detrás de tanta incompetencia y desconocimiento están los usuarios de la sanidad pública asturiana, que sufren retrasos injustificados en unas listas de espera que la Consejera no es capaz de solucionar".

Según ha podido averiguar y ha venido publicando este periódico, la razón de esta situación es la escasez de especialistas en el área de Dermatología del HUCA. Una plantilla teórica de una docena de efectivos sólo está cubierta escasamente a la mitad. El motivo es que los especialistas asturianos se niegan a trabajar con el jefe del servicio. "Casi nadie quiere estar con él", señalan fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. A pesar de que para el HUCA se han ofertado plazas en régimen de interinidad, varios dermatólogos "han preferido irse a hospitales comarcales incluso con peores condiciones", precisan. Incluso es habitual que los médicos residentes que se forman en el servicio de Dermatología del HUCA rechacen, al final de su periodo de especialización, quedarse como adjuntos.

Se da la circunstancia de que, en el momento actual, el Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres, que atiende a una población aproximada de 56.000 habitantes, tiene en su plantilla tantos dermatólogos como el HUCA, que da cobertura a unos 332.000 usuarios. De ahí la propuesta de acudir a Mieres a la paciente antes citada, una opción que en los próximos meses será planteada a numerosos usuarios del HUCA.