"Gilbert", el Goya asturiano que se gestó en un curso para desempleados
El gijonés Alex Salu ha dirigido, junto a Jordi Jiménez y Arturo Lacal, el corto premiado por la Academia de Cine, con una historia sencilla y una producción artesanal
Es una historia sencilla sobre la amistad y el egoísmo, condensada en menos de 13 minutos y rodada artesanalmente. El cortometraje"'Gilbert" le ha valido el asturiano Alex Salu su primer Goya, junto al gerundense Jordi Jiménez y el valenciano Arturo Lacal. Los tres codirectores de la película se conocieron en un curso de animación para desempleados y allí empezaron a trabajar en el que ha acabado siendo un pequeño filme animado que se estrenó en Shanghái y que, después de verse en festivales de México, Canadá, Polonia o Grecia, ha ganado el Goya al mejor corto animado.
Un cocinero, el gerundés Jordi Jiménez; un profesor de Español, el valenciano Arturo Lacal, y el periodista asturiano Alex Salu (Gijón, 1987) son la tríada que está detrás de "Gilbert", una entrañable historia sobre la amistad, pura artesanía, sin palabras pero con música.
"Nos está dando grandes alegrías. Aunque no podría haber tenido un inicio más improbable", contaba hace apenas unos días Alex Salu, un asturiano que hace ocho años dejó su casa en Nuevo Gijón -aunque nació y se crio en Pumarín- para buscarse un futuro profesional en Cataluña. A Jordi y a Arturo los conoció en un taller para desempleados que ofrecía formación en stop-motion, una técnica de animación muy artesanal basada en ir fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma. Les enganchó la técnica y se reconocieron hablando el mismo lenguaje. Así que el taller acabó pero siguió su amistad y empezó un ambicioso proyecto "para hacer un corto de verdad".
Les llevó tres años sacarlo adelante, "aunque con algunos parones porque nos pilló el confinamiento, encontramos nuevos trabajos...", recuerda Salu, que en la actualidad trabaja en un estudio de videojuegos. Lo dicho: "Ha sido todo una historia un poco improbable, porque ninguno de los tres viene del mundo del cine. Para todos este es nuestro primer corto y nuestro primer paso por el sector cinematográfico".
"Algunos de los profesores que nos dieron clase en el taller ocupacional están también nominados a los ‘Goya’ por ‘Olivia y el territorio invisible’. Está siendo todo muy emocionante y muy sorprendente", refería Salu, que reconoce que gran parte del mérito en el recorrido que está teniendo el corto fue su alianza con Mónica Gallego y la agencia malagueña Freak.
"Gilbert", explicaba, "es una historia que conecta con la gente. Es muy sencilla, pero con muchas capas, y tiene el lenguaje de la música, que es universal. No tiene diálogos, pero la gente conecta igual con ella. Da lo mismo el país donde se proyecte, el continente, la edad del público...", con un estilo "que se aleja de las factorías Disney o Pixar".
Alex Salu estuvo en la gala de los "Goya" -como Víctor Manuel, nominado a la mejor canción, y la ovetense Bruna Hernando, productora de "Flores para Antonio", que se llevo el Goya a la mejor canción-. El gijonés iba "con muchos nervios" y "mucha emoción". "Nunca imaginé que íbamos a llegar tan lejos", confesaba esta misma semana. No sabía cuánto.
