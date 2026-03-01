Los jóvenes asturianos con diabetes tejen una red de apoyo: "Que nadie se sienta solo"

Hoy, domingo, se escenifica en Asturias algo nuevo. Nuevo y simbólico. Chicas y chicos jóvenes que padecen diabetes se unen para ayudarse, para dar a conocer su enfermedad, para dar la vuelta a un discurso en el que domina la negatividad y lograr que un problema de salud ayude a toda la sociedad a cuidar y a cuidarse mejor.

La Asociación Xuvenil de Diabetes (Axudi) se presenta esta tarde. “La iniciativa surge tras identificar una necesidad compartida: la falta de espacios específicamente diseñados para jóvenes en los que poder compartir experiencias, resolver dudas y sentirse comprendidos”, explican dos de las promotoras, la ovetense Alba Proctor Viñuela, estudiante del grado de Educación Primaria; y la mierense Yesenia Ayala Vargas, estudiante de Ingeniería Geomática. Tienen 22 años. El tercer integrante de la directiva es Pablo Álvarez Fuente, estudiante de Publicidad, de 23 años.

El punto de partida de la idea es “la convicción de que la juventud necesita espacios propios donde hablar de diabetes sin filtros, desde la experiencia real y con un enfoque cercano y generacional”.

Y a las 18.00 horas de la tarde de hoy, domingo, ese primer espacio en el que hablar y compartir es El Manglar, lugar de restauración, cultura y encuentro emplazado en la calle Martínez Vigil de Oviedo.

Red de apoyo

“Axudi nace con un objetivo claro: construir una red de apoyo horizontal y juvenil entre jóvenes de 14 a 30 años que conviven con diabetes”, aseveran sus impulsoras. El objetivo central radica en generar ámbitos “encuentro, formación y acompañamiento”.

Durante el acto se explicarán los fines de la asociación, las primeras actividades previstas para este año y el modelo organizativo, basado en la participación activa de sus socios y socias, apostando por una estructura horizontal y colaborativa.

El evento está abierto a jóvenes con diabetes, familiares, profesionales sanitarios, asociaciones y cualquier persona interesada en conocer el proyecto.

Unos 3.000 afectados en Asturias

La mayor parte de los diabéticos jóvenes padecen diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca por error las células del páncreas que producen insulina. “No está relacionada con la dieta ni el estilo de vida y suele aparecer en la infancia o en la juventud”, explica Isolina Riaño, especialista en Endocrinología y Diabetes Pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Se estima que en Asturias hay unas 3.000 personas con diabetes tipo 1, que precisan insulina a diario para vigilar su glucemia.

Yesenia Ayala fue diagnosticada con once años. Alba Proctor, con 20 meses. Ambas exhiben sin pudor su bomba de insulina y su sensor. Admiten que el diagnóstico de diabetes implica “un cambio drástico”. Y abundan: “Cambia tu vida, cambia la de tu entorno, cambia todo. Empiezas a centrarte en cifras”.

Llega la diabetes, señalan, y la joven paciente se siente “incomprendida”. Se produce un cierto aislamiento: “Una persona con diabetes puede apoyarte, pero no puede entenderte, no puede estar en tu piel”, aseveran. Y agregan: “Es una edad muy complicada para debutar. Y ahí es cuando necesitas esa red, esa gente que te apoye”, enfatizan.

Una herramienta educativa en los colegios

En el colegio en el que estudiaba, a Alba Proctor llegaron a invitarla a que se marchara a otro centro. Era un estorbo. Ahora, Axudi aspira a cambiar esta visión: "En un centro educativo, un alumno con diabetes no debe ser visto como un lastre, sino como un factor para enseñar sobre dietas, nutrición, ejercicio, vida saludable... Pude ser una herramienta muy valiosa para el aula. Por eso podemos darle la vuelta".

En esta “política de alianzas”, los promotores de Axudi enfatizan que “necesitamos la colaboración de los sanitarios, que nos unamos”, con el objetivo común de que “el paciente esté en el centro”, lo cual requiere el que “la empatía esté en el centro y los cuidados también”. Y, como lema que sintetiza todas sus aspiraciones, proclaman: “Estamos aquí para ti, no estás solo”.