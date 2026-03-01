El plan pionero de Asturias para que quedarse en el pueblo sea un "planazo": las claves del "pacto por el medio rural" del Principado

Es muy improbable, casi al cien por cien, que el Presidente del Gobierno haya pasado este fin de semana leyéndose las aproximadas 100 páginas del Pacto por el Medio Rural de Asturias. Tendrá otras cosas mucho más importantes que leer y revisar... Pero si le apetece lo tiene a mano en su despacho, porque Pedro Sánchez se lo llevó en su maletín el pasado miércoles cuando acudió a Infiesto (Piloña) a presentar su plan de medidas contra el despoblamiento para frenar lo que se ha dado en llamar "invierno" demográfico, que no es otra cosa que la falta de gente en los pueblos.

Precisamente su plan entronca con el documento que le entregó en mano el presidente Adrián Barbón –de parte del Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos–, porque el pacto asturiano, pionero en España y en el resto de Europa, es precisamente una hoja de ruta destinada a convertir el campo en un "espacio de oportunidades, de actividad económica, de empleo y cohesión social", lo que en la práctica significaría que muchos jóvenes (y no tan jóvenes) que dejan atrás por inercia y porque no les queda otra el pueblo para ir a ganarse la vida a la ciudad, donde hay más facilidades, se lo piensen dos veces. Si en la Asturias rural –el 80% del territorio de la comunidad autónoma– hay opción de trabajar, de fundar una familia y de vivir con comodidades básicas en sanidad y educación, ¿por qué irse?

A retener y atraer gente en los pueblos llevan entregados Pedro Sánchez y también el Gobierno del Principado desde hace tiempo. Con las urnas a punto de abrirse para nuevas citas electorales toca apretar el acelerador porque hoy más que nunca parece que el voto del medio rural será decisivo. Y hay que ganárselo. De momento, tanto lo del primero como lo del segundo está muy bonito escrito y contado en el papel.

Pero nadie puede negar que suena muy bien esa declaración de intenciones del Principado que se concreta en 120 medidas de aquí a 2030, con más de 500 millones ya comprometidos, y que han sido consensuadas con las organizaciones agrarias (menos URA, la más votada en las últimas elecciones), Universidad, empresarios, cooperativistas, cofradías de pescadores...

Asturias aspira a ser modelo a seguir con este pacto verde que se articula en seis grandes bloques y que cuyo espíritu es claro y coincide con el de la estrategia contra la despoblación del Gobierno central: que cualquier persona, hombre o mujer, joven o mayor, pueda elegir vivir en el campo con la seguridad de que esa decisión no suponga renunciar a otras oportunidades.

Ganadería y sanidad agraria: menos burocracia, más relevo

El objetivo es, en base al modelo de explotación ganadera asturiana familiar, extensiva y de razas autóctonas, ligada al paisaje y al suministro de alimentos de calidad, impulsar una economía productiva y social. Los medios para lograr esto que fija el pacto son varios. Uno es muy prioritario para el sector, reducir la burocracia y simplificar los trámites administrativos; también figura impulsar el relevo generacional con planes de ayudas como "Incorpórate al agro"; defender la PAC a partir de 2027 con un "frente común" ante los temores a que se reduzcan fondos... En cuanto a la fauna silvestre y, en concreto, el "odiado" lobo por sus continuos daños al ganado hay compromiso de reforzar ayudas y promover medidas preventivas (cierres, mastines, pastores eléctricos, agrupamiento del ganado).

Agricultura, agroindustria y desarrollo rural: diversificar, vender y poder territorial

El objetivo es diversificar cultivos (con especial atención a los propios como faba, escanda, los pujantes del kiwi y frutos rojos...), vender mejor y dar más poder al territorio. El modelo es una agricultura "profesional, diversificada y sostenible". Hay que modernizar maquinaria, adoptar sistemas de riego eficiente, digitalización y prácticas regenerativas o agroecológicas. En cuanto a la comercialización, el objetivo es dar valor añadido al producto y facilitar la venta , con la potenciación de ferias, grupos de consumo, plataformas digitales y vínculos con hostelería, restauración colectiva o comedores escolares; y se refuerzan el asociacionismo y la economía social. Las marcas de calidad (DOP, IGP, producción ecológica, artesanía alimentaria) tendrán un trato prioritario, sin olvidar la conexión con el turismo, cada vez más atraído por los procesos de producción artesanos y la cultura y tradiciones de los territorios (sidraturismo, enoturismo, agroturismo o turismo de granja). Muy fundamental para el sector agrario son los fondos europeos Leader, en los que se apuesta dar más poder de decisión a los grupos de gestión de local (11 en Asturias) para simplificar y agilizar trámites en la concesión de ayudas. En cuanto a las medidas concretas, se amplía el "tique rural" (hasta 50.000 euros) y el "tique asalariado" (hasta 20.000 euros).

Gestión forestal: prevención de incendios, inversión en montes y cambios normativos

"Conservar exige intervenir y planificar, y la normativa ambiental no debería convertirse en obstáculo para desplegar infraestructuras de prevención y extinción", sostiene el Principado, que se compromete a impulsar modificaciones normativas para asegurar compatibilidad entre protección ambiental y defensa activa del territorio forestal. Entre lo más llamativo, la inversión contra incendios: un plan de choque de 15 millones de euros para modernizar y ampliar infraestructuras (pistas, cortafuegos, depósitos de agua, áreas de maniobra), priorizando zonas de mayor riesgo, y en coordinación con ayuntamientos, sin dejar de lado el fomento de prácticas silvopastorales. Asturias aspira a contar con cuadrillas forestales propias para trabajos ligados a proyectos de ordenación en montes de utilidad pública y patrimoniales, con 4,2 millones de euros entre 2026 y 2028. Se incluye el refuerzo de fondos para ayuntamientos y parroquias rurales, con financiación específica de 5,3 millones en este 2026 para defensa contra incendios e infraestructuras rurales.

Planificación agraria: visión territorial, normas coherentes y gobernanza con todos

Hay dos compromisos: de nuevo la guerra a la burocracia con la simplificación y armonización normativa para evitar contradicciones y reducir carga administrativa, y el respeto a la autonomía local, sin trasladar nuevas cargas a concejos rurales sin recursos y apoyo técnico como se quejan habitualmente sus alcaldes. Se habla también del siempre necesario relevo generacional, que lo conecta con acceso a recursos como suelo, a través del Banco Público de Tierras y la intermediación y sucesión agraria; y con programas para favorecer el acceso de mujeres jóvenes al campo. Se quiere actualizar la ley de 1989, con el objetivo de modernizar el procedimiento de concentración parcelaria e incorporar fórmulas ágiles para clarificar propiedad y poner en uso suelo infrautilizado. En cuanto a gobernanza, el compromiso es que todos los implicados (administración autonómica y local, organizaciones profesionales, sociedad civil, universidad, centros de investigación y tejido productivo) aporten ideas de gestión. Para encarrilar esto se refuerzan las Oficinas Comarcales Agrarias como primera línea de atención, con una inversión prevista de 800.000 euros (2026–2027) en modernización, digitalización y atención al público.

Pesca marítima: más relevo generacional, condiciones laborales y un plan para modernizar puertos y lonjas

La base es que Asturias no se entiende sin su costa ni sin la pesca como modo de vida, empleo y equilibrio del medio rural costero. Con una flota mayoritariamente de pequeña escala, el Pacto fija objetivos de rentabilidad y sostenibilidad, y sitúa el relevo generacional como uno de los grandes cuellos de botella. Pero es que hace falta mejorar condiciones de trabajo, facilitar acceso a la primera embarcación y apoyar transformación y comercialización. En recursos y cuotas, el documento reclama flexibilidad para adaptar posibilidades de pesca a la realidad de los caladeros. Por ejemplo, defiende el derecho a disponer de cuota de atún rojo, algo que se ha cuestionado a la flota asturiana. También menciona la gestión responsable de especies autonómicas mediante planes, como el del oricio, y destaca avances normativos en Asturias como el descanso semanal obligatorio y la regulación de titulaciones de competencia autonómica. Se fijan ayudas a jóvenes para comprar la primera embarcación, a renovación de la flota artesanal... Sin olvidar el fomento de la formación, "eje fundamental". En cuanto a infraestructuras, se habla de un Plan Estratégico de Infraestructuras Pesqueras para renovar lonjas, mejorar cofradías, sistemas de frío, muelles y logística asociada al producto. El objetivo, "que ningún puerto, por pequeño que sea, quede fuera".

Servicios públicos y cohesión territorial: derechos, conectividad y un órgano de seguimiento

El futuro del medio rural, aparte de ganadería o agricultura, requiere más: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, transporte, cultura, infraestructuras, movilidad y conectividad digital. En servicios públicos esenciales hay tres objetivos: mantener una red suficiente de equipamientos en el territorio rural para fijar población; las decisiones sectoriales deben medir su impacto en comarcas rurales para no agrandar brecha territorial; y el Gobierno, en conjunto, debe avanzar hacia una "lectura rural" de todas las políticas públicas. Entre las herramientas figura el Observatorio de la Escuela Rural como instrumento de análisis y seguimiento de la red educativa; en vivienda, se remite a la Concertación Social para impulsar rehabilitación, eficiencia energética y puesta en uso de viviendas vacías, facilitando alquiler y acceso para jóvenes, familias y personas trabajadoras; en actividad económica se cita la "tarifa rural" y el apoyo a autónomos y microempresas como pieza para sostener empleo y servicios de proximidad. En cohesión territorial, el texto engloba infraestructuras, movilidad y conectividad: pide coordinación interadministrativa, decisiones con criterios de lucha contra despoblación y un compromiso inversor sostenido, recordando que conectividad digital y redes son condición para que el resto de políticas funcionen. Todo ello, para que sea efectivo, contará con un órgano de seguimiento.