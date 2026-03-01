Los primeros contratos de la gran apuesta de Asturias por el alquiler asequible: diecisiete viviendas en estas zonas y un ahorro medio de 200 euros

Diecisiete viviendas y un precio medio inferior de doscientos euros respecto al mercado inmobiliario. La Consejería de Vivienda y Derechos Ciudadanos ha rubricado los primeros contratos del programa “Alquilámoste”, su apuesta estrella para facilitar el acceso al alquiler a personas y familias con ingresos moderados (entre 16.800 y 63.000 al año), estableciendo garantías jurídicas para animar a los propietarios a sacar sus inmuebles al mercado. Y, en algunos casos, los inquilinos ya están disfrutando ya de su nuevo hogar.

Las primeras propiedades se ubican, en su mayoría, en el área metropolitana central de Asturias. Concretamente, en Gijón y Oviedo. El precio máximo no supera los 630 euros, atendiendo a la pretensión del Principado de que los alquileres de estas viviendas no excedan de los 700 euros mensuales. El objetivo es que las familias no destinen más de una tercera parte de sus ingresos al pago del alquiler.

Hasta el momento, se han inscrito en el programa “Alquilámoste” en torno a 45 viviendas. Estas diecisiete son las primeras en pasar el filtro, pero la pretensión de la Consejería de Vivienda es poder alcanzar, al menos, las 150 para arrancar con una cartera amplia. Inquilinos no les faltan. En una de sus últimas comisiones parlamentarias, Ovidio Zapico adelantó que habría al menos 400 personas interesadas.

En esta primera tanda de contratos, la mayor bajada se ha conseguido en una vivienda ubicada en el céntrico emplazamiento gijonés de El Humedal. Se trata de una propiedad de 97 metros cuadrados que, de salir al mercado al margen del programa regional, tendría un coste mensual para sus inquilinos de 1.050 euros, según la renta promedio calculada por la Consejería. Con la intermediación del Principado, el precio final se sitúa en 630. Es decir, 420 euros menos.

Los precios de las primeras viviendas del “Alquilámoste” rondan de media los 512 euros. Y varían desde los 346,85 de un inmueble en Riaño de 56 metros cuadrados (para el que se establece una baja de 63,15 euros) a los 630 del gijonés. Misma renta que tendrá otro de los pisos, en este caso ubicado en el barrio de Buenavista de Oviedo y con una superficie de 79 metros cuadrados.

Los alquileres se establecen siguiendo unos criterios establecidos previamente. De ahí, que dos pisos en el centro de Oviedo con los mismos metros cuadrados puedan tener un canon mensual distinto dependiendo de su estado.

El programa exige ya unos requisitos muy concretos para que las viviendas sean aceptadas. Por ejemplo, en la cocina se pide que tenga mueble bajo con encimera, fregadero con grifo, campana extractora, horno y vitrocerámica. Mientras que los baños deben estar dotados con inodoro, lavabo con espejo y bañera o ducha con mampara.

En cuanto a instalaciones, la vivienda debe disponer de calefacción y agua caliente sanitaria operativas, instalación eléctrica en buen estado y portero automático con timbre exterior. Las ventanas y puertas exteriores deben estar funcionales, sin deformaciones, y la casa no puede presentar humedades activas, moho, grietas estructurales ni otras patologías.

También se exige iluminación natural en el espacio de estar-comedor, que debe recibir luz directa desde fachada o, en su defecto, desde un patio.