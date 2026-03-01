Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El vicepresidente de Arcelor cancela su visita a Asturias por la crisis bélica de Irán

Sede I+D+I Arcelor Asturias

Sede I+D+I Arcelor Asturias

Y. G.

Oviedo

El vicepresidente y máximo responsable de tecnología de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, el indio Pinakin Chaubal, ha cancelado el viaje que pretendía realizar mañana a Asturias, donde tenía planeado visitar el centro global de investigación y desarrollo (I+D) que tiene la compañía en Avilés, así como celebrar un encuentro institucional con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en un momento en el que la multinacional tiene inversiones pendientes en Asturias.

Chaubal canceló su viaje en avión desde India por la crisis bélica desatada ayer en Irán, explicaron fuentes del Principado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  3. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  4. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  5. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  6. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  7. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  8. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa

La innovación que nace en Asturias (un centenar de proyectos de I+D, 16 centros tecnológicos y cerca de 500 empleos): de detectores de drones a almacenes de hidrógeno en el mar

La innovación que nace en Asturias (un centenar de proyectos de I+D, 16 centros tecnológicos y cerca de 500 empleos): de detectores de drones a almacenes de hidrógeno en el mar

Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP: "La vía fiscal asturiana no funciona: se paga más y no hay mejores servicios"

El vicepresidente de Arcelor cancela su visita a Asturias por la crisis bélica de Irán

El vicepresidente de Arcelor cancela su visita a Asturias por la crisis bélica de Irán

¿Qué planes tiene Hunosa más allá de La Pereda? Centros de tecnología, hidrógeno verde y la venta de su amplio patrimonio inmobiliario

¿Qué planes tiene Hunosa más allá de La Pereda? Centros de tecnología, hidrógeno verde y la venta de su amplio patrimonio inmobiliario

La Academia MIR de Oviedo sitúa a 42 alumnos entre los 100 primeros de todo el país

La Academia MIR de Oviedo sitúa a 42 alumnos entre los 100 primeros de todo el país

Los primeros contratos de la gran apuesta de Asturias por el alquiler asequible: diecisiete viviendas en estas zonas y un ahorro medio de 200 euros

Los primeros contratos de la gran apuesta de Asturias por el alquiler asequible: diecisiete viviendas en estas zonas y un ahorro medio de 200 euros

Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: "Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie"

Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: "Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie"

"Gilbert", el "Goya" asturiano que se gestó en un curso para desempleados y que reivindica "el trabajo artesanal y la escuela pública"

"Gilbert", el "Goya" asturiano que se gestó en un curso para desempleados y que reivindica "el trabajo artesanal y la escuela pública"
Tracking Pixel Contents