El vicepresidente de Arcelor cancela su visita a Asturias por la crisis bélica de Irán
Y. G.
Oviedo
El vicepresidente y máximo responsable de tecnología de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, el indio Pinakin Chaubal, ha cancelado el viaje que pretendía realizar mañana a Asturias, donde tenía planeado visitar el centro global de investigación y desarrollo (I+D) que tiene la compañía en Avilés, así como celebrar un encuentro institucional con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en un momento en el que la multinacional tiene inversiones pendientes en Asturias.
Chaubal canceló su viaje en avión desde India por la crisis bélica desatada ayer en Irán, explicaron fuentes del Principado.
