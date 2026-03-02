Álvaro Queipo presenta una ley para aumentar la oferta de vivienda en Asturias

Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular de Asturias, ha presentado una proposición de ley de Vivienda que persigue aumentar la oferta de vivienda disponible en Asturias, hacer que sea más asequible, especialmente para nuestros jóvenes y familias y acabar con todos los obstáculos y burocracia aplicados por IU en el Gobierno de Barbón.

La propuesta del PP tiene como principio la seguridad jurídica, los trámites claros, la colaboración con los ayuntamientos y el sector privado, y sin crear nuevos órganos ni chiringuitos para afrontar uno de los principales problemas de Asturias, «y que vemos en cada concejo, en cada barrio, en cada familia que busca un piso, en cada joven que quiere independizarse, en cada pareja que quiere formar un proyecto de vida y que se encuentra con una puerta cerrada».

La iniciativa se desarrolla en ocho medidas concretas para lograr que haya más oferta de vivienda en la región. Como la creación una bolsa pública digital de suelo para vivienda protegida y coordinación real con los ayuntamientos: «Si no sabemos qué suelo hay, dónde está, en qué situación se encuentra y cómo se puede activar, no hay política pública, hay propaganda».

Asimismo, un registro de contratos de alquiler y depósito de fianzas, «fundamental para planificar, para dar seguridad jurídica y para ordenar el mercado», y habilitar vivienda protegida en ámbitos hoy no residenciales cuando sea viable, sin modificar el planeamiento si no se tocan ámbitos estructurales. «Hablamos de suelos o edificios infrautilizados, como oficinas, turismo dotacional privado sin destino específico… activos que están ahí y que pueden convertirse en vivienda protegida con garantías, caso por caso, con límites claros y sin recalificaciones de facto».

En cuarto lugar, compatibilizar vivienda protegida en equipamientos públicos, garantizando siempre el servicio público, que permite integrar soluciones residenciales donde tiene sentido, sin vaciar equipamientos, sin desnaturalizarlos y preservando el interés general.

También la reconversión de edificios públicos vacíos en vivienda protegida, mediante rehabilitación o, si hace falta, sustitución edificatoria. Así, patrimonio público infrautilizado puede ponerse al servicio de una prioridad social, con fórmulas de colaboración público-privada cuando proceda, y con control.

Otra medida es conceder incentivos urbanísticos para que la vivienda protegida sea viable, con aumentos acotados de edificabilidad y densidad cuando el proyecto tenga una proporción relevante de vivienda protegida, sin romper estándares ni ordenación estructural. «Si queremos vivienda protegida, hay que hacerla viable», subrayó. A la vez, lograr un marco estable y certidumbre: actualización del precio básico de vivienda protegida con una regla de revisión anual, revisión de coeficientes y clasificación territorial para evitar parones, discrecionalidad y desajustes que hoy bloquean promociones. «Transparencia y previsibilidad». Por último, movilizar vivienda vacía hacia el alquiler con un programa de fomento del alquiler con garantías, «porque sacar vivienda al mercado no se consigue amenazando, se consigue dando seguridad y garantías».

Acceso a la vivienda

En cuanto a las medidas para hacer más fácil el acceso a la vivienda, Álvaro Queipo plantea el alquiler con opción a compra en vivienda protegida, «para que el esfuerzo del alquiler no sea un callejón sin salida y se convierta en un camino real hacia la propiedad, con reglas claras y previsibles». También, la bajada de impuestos vinculados a la vivienda. «Si queremos que la vivienda sea accesible, debemos dejar de encarecerla desde la Administración, y por eso planteamos reducciones en el Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un apoyo reforzado para zonas en riesgo demográfico y para jóvenes hasta 35 años, familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, implementando un tipo del 0% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los primeros 150.000 euros del precio de la vivienda».

Y la supresión de Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II, «para que una familia no vuelva a pagar por lo que ya pagó, para favorecer la ayuda dentro de la familia para la compra y para evitar que se pierdan viviendas por la incapacidad de pagar una herencia». Asimismo, avales públicos para facilitar que las hipotecas puedan llegar al 100% del coste de la vivienda, con reglas prudentes y colaboración con entidades financieras. “Esto no es regalar nada, es permitir que quien puede pagar, pueda acceder”.

Un ejemplo concreto: una pareja de 33 años que quiere comprar un piso de 200.000 euros, o una familia numerosa o una familia que vive en una zona en riesgo demográfico. Todos ellos verían con el PP como no solo aumenta la oferta para elegir, sino que, además, se ahorrarían 9.000 euros en impuestos y podrían acceder a una financiación del 100% de la hipoteca. Pasarían del no hay, o no puedo, a tener un horizonte claro y poder construir su futuro en nuestra tierra. La vivienda en Asturias no necesita sectarismo, más organismos, más intervención y más burocracia, que es lo que el PSOE e IU aplican, necesita medidas urgentes, realistas y aplicables. Cuando se incrementa la incertidumbre y se castiga al propietario o al promotor, la oferta cae; cuando la oferta cae, suben los precios. Y cuando suben los precios, los que acaban pagando son siempre los mismos: los jóvenes, las familias y las rentas medias y bajas. n