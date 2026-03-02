Asturias mejora su ejecución presupuestaria: los "buenos" datos que el Principado aspira a superar este 2026
El consejero de Hacienda destaca el "esfuerzo" del Principado para alcanzar un 62,5% de ejecución en el capítulo de obligaciones reconocidas
La ejecución presupuestaria de Asturias en materia de inversiones mejoró ligeramente el año pasado. En concreto, el Principado alcanzó un 62,5% en el capítulo de obligaciones reconocidas, lo que supone un aumento de dos puntos respecto a 2024.
Según los datos ofrecidos por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, la ejecución global se situó en 92,8% (excluyendo el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), una cifra también más alta que en el ejercicio previo.
Respecto a la fase D, la de adjudicación, los datos del Principado se disparan. El Gobierno de Adrián Barbón tiene asegurada la finalización de un 80% de las inversiones previstas en los presupuestos, que acabarán por materializarse en los próximos meses.
“Son unos buenos datos de ejecución que muestran a las claras que hay una tendencia a la mejora en la ejecución presupuestaria año a año, aunque, obviamente, no nos conformamos y aspiramos a seguir mejorándolos en el año 2026”, afirmó Peláez, quien resaltó además el "esfuerzo" realizado por el Principado en esta materia.
En lo que se refiere a los fondos MRR, Asturias ha ingresado 762,7 millones. De esta cantidad, ya se ha adjudicado un 93,5% (713,3 millones) y se ha abonado un 61,7 (470,8 millones).
