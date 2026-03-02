Asturias será la sede de la próxima edición del Festival de la Máscara Ibérica

Asturias será la sede de la decimoctava edición del Festival Internacional de la Máscara Ibérica, el FIMI, que culminará el próximo 13 de junio con un gran desfile en Oviedo, el acto central de la programación en el que está prevista la participación de 600 personas de grupos de España y Portugal y de otros países europeos.

Esta es la primera vez desde su creación que el Festival de la Máscara Ibérica sale de Portugal y lo hace para venir a Asturias coincidiendo con el proceso abierto por la Consejería de Cultura del Principado para obtener la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), de carácter inmaterial, del conjunto de mascaradas de Asturias, como antes la recibieron los Sidros y Comedies.

El Festival, que en esta edición especial estará financiado por la Consejería de Cultura del Principado, llegará a Asturias con un amplio programa de actividades dispersas por toda la región, con mayor presencia en los concejos donde pervive la tradición de las mascaradas.

Incluirá dos exposiciones de fotografía dedicadas a la historia y al arte de las máscaras ibéricas, con obras de artistas locales e internacionales; un ciclo de conferencias y mesas de debate sobre las tradiciones ancestrales, el patrimonio cultural y el papel de las máscaras en la construcción de la identidad ibérica, que contará con la participación de especialistas de Portugal, España y otros países europeos; conciertos y actuaciones en directo, tanto de músicas tradicionales como contemporáneas, con representación de diversas comunidades y talleres y demostraciones de artesanos de máscaras y trajes. Además, se proyectarán películas y documentales sobre mascaradas y fiestas populares en Europa.

El Festival Internacional de la Máscara Ibérica se remonta al año 2006, cuando un desfile en la ciudad de Oporto marcó el arranque de esta iniciativa cultural, como recuerda la Consejería de Cultura. En los años siguientes, se consolidó en Lisboa con 15 ediciones consecutivas, que se celebraron en la Baixa lisboeta y en los Jerónimos, atrayendo a miles de visitantes y participantes de distintos países.

Los grupos asturianos han participado activamente en la programación del Festival y han viajado a Portugal repetidamente, en varias ediciones, colectivos como los Mazcaritos d’Uviéu, Os Reises de Tormaleo, Os Reises de Valledor o los Sidros.

En mayo del año pasado una amplia representación asturiana viajó al Festival Internacional de Máscaras Ibéricas, que se celebró en la localidad portuguesa de Vila Nova de Gaia. Hasta allí se desplazaron la Banda Gaites Ciudá de Llangréu, con los Mazcaritos d’Uviéu y los Sidros y Comedies de Valdesoto (Siero).