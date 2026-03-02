Asturias simplifica los trámites para las cooperativas: el número de socios necesarios pasa de tres a solo dos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, presentó ayer en la Junta General el Proyecto de Ley de Cooperativas del Principado de Asturias, una norma fruto del consenso alcanzado con el conjunto del sector de la economía social en el seno del CAES (Consejo de Economía Social) y orientada a adecuar la legislación autonómica a la realidad económica actual.

En su intervención, Sánchez defendió la oportunidad de actualizar el marco normativo y destacó el papel de las cooperativas en la región: «Este es el momento para aprobar un nuevo marco legal que dé respuesta a las necesidades de un sector que tiene un peso relevante en el empleo y en la actividad económica regional». El texto sustituye a la ley de 2010 con el propósito de reforzar un ámbito que genera casi 3.000 empleos directos en Asturias.

Entre las principales novedades, el proyecto reduce de tres a dos el número mínimo de socios necesarios para constituir una cooperativa y aligera la gestión de las entidades de menor tamaño: las que cuenten con menos de diez miembros dejarán de estar obligadas a disponer de Consejo Rector. Sobre esta simplificación, el consejero remarcó que la intención es eliminar trabas al desarrollo de las empresas: «Perseguimos adaptar el marco legal para facilitar la actividad de las empresas, tanto de las grandes como de las pequeñas, e impulsar la modernización de su gestión». En el apartado económico, la propuesta también permite el desembolso progresivo del capital social mínimo, fijado en 3.000 euros, con un pago inicial del 25%.

La futura ley incorpora, además, un impulso a la digitalización mediante la regulación de la sede electrónica corporativa y contempla nuevas tipologías de cooperativas. Entre ellas figuran las de impulso empresarial, concebidas como incubadoras, y las de desarrollo local, orientadas a promover actividad económica en concejos en riesgo de despoblación.

Sánchez cerró su intervención invitando a los grupos parlamentarios a aportar «propuestas, sugerencias e ideas» para enriquecer el texto.