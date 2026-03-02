Otra carta del Principado a Óscar Puente pidiendo el fin del peaje del Huerna (ya van tres, y sin respuesta)

El Gobierno de Asturias (PSOE e IU) ha remitido una nueva comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por el socialista Óscar Puente, en la que reitera formalmente la solicitud de suspensión temporal del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), ante las afectaciones acreditadas a la movilidad derivadas de las obras en ejecución y de las limitaciones recurrentes en la red viaria alternativa.

"El Gobierno de Asturias subraya que la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña en relación con la AP-9 -que aplica la doctrina fijada por el Tribunal Supremo- refuerza el principio de proporcionalidad entre el peaje abonado y el nivel de servicio prestado cuando existen afectaciones relevantes acreditadas", indica el Gobierno regional, en referencia a la última sentencia conocida, que condena a la empresa Autopistas del Atlántico, S. A. (Audasa) a devolver de forma parcial los peajes que pagaron usuarios de la AP-9 –autopista del Atlántico que discurre entre Ferrol y la frontera portuguesa–durante los atascos generados entre 2015 y 2018 por las obras de ampliación del puente de Rande, y también las de los accesos a O Morrazo y a Teis.

"Esta nueva reclamación da continuidad a la comunicación remitida al ministerio el pasado 5 de febrero y a otras previas, trasladadas en los últimos meses, cuyos argumentos se reiteran íntegramente en el nuevo escrito", reitera el Gobierno. Con esta carta, el Principado ya ha enviado al menos tres escritos en los últimos meses pidiendo a Transportes el fin del Huerna. Una de las carta fue conjunta con Galicia y Castilla y León. Ninguna ha tenido respuesta.

El Principado insiste en que la AP-66 se encuentra afectada de manera simultánea y prolongada por las obras de modernización de los túneles del Huerna y por las actuaciones de emergencia y estabilización del talud tras el desprendimiento registrado en noviembre de 2024, circunstancias que han supuesto reducciones de carril, circulación por calzada contraria, estrechamientos y limitaciones de velocidad. Las obras de los túneles atraviesan ya tres meses de retrasos, mientras que el argayo está presente desde noviembre de 2024.

Según los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico, estas intervenciones han generado episodios reiterados de circulación irregular, retenciones prolongadas, velocidades muy reducidas y aumentos significativos en los tiempos de recorrido, con impacto directo en el nivel de servicio de la infraestructura.

A esta situación se suman las limitaciones severas en la red alternativa gratuita, especialmente en la N-630 a su paso por el puerto de Pajares, donde los temporales de nieve han provocado restricciones al tráfico pesado, exigencia de cadenas o neumáticos de invierno y cierres puntuales.

Además, el Principado alude en esta nueva comunicación el desprendimiento registrado la pasada semana en la N-630 en el entorno del puerto de Pajares, que obligó a establecer un paso alternativo regulado y a restringir la circulación mientras se retiraba el material. Esta incidencia generó retenciones significativas y volvió a limitar la capacidad operativa de la principal vía alternativa gratuita.

En este contexto, "el Principado considera necesario que el ministerio analice de forma específica la situación actual de la AP-66 y valore la adopción de medidas temporales de suspensión del peaje o, en su caso, mecanismos de compensación proporcional en los días en que se constate una significativa reducción de la fluidez del tráfico".

Noticias relacionadas

La autopista del Huerna, paralelamente, figura en un expediente europeo de la Comisión Europea, que considera irregular la ampliación que se realizó en el año 2000. Por ese motivo, el Principado reclama su nulidad.