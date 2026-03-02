La cifra de profesores en Asturias subirá un 5,5% pese a que cae el número de alumnos

Asturias cuenta cada año con menos alumnos, pero el Principado está dispuesto a incrementar la cifra de profesores como muestra de buena voluntad para ganar el respaldo de los sindicatos de enseñanza. La Consejería de Educación presentó este lunes a la mesa sectorial una propuesta inicial de plantilla orgánica para el curso 2026-2027 que alcanza los 10.165 docentes, lo que supone 530 profesionales más que la plantilla definitiva del curso actual, un incremento histórico del 5,5% en un contexto de descenso del alumnado (1,19% de media).

El Principado justificó el aumento en la ejecución de compromisos del pacto Asturias Educa y del Acuerdo para la mejora de la enseñanza pública firmado en septiembre de 2024.

El reparto del crecimiento se concentra en el cuerpo de maestros, que absorbe 432 plazas nuevas (81,5%), mientras que Secundaria y otros cuerpos sumarían 98 efectivos. En términos de política educativa, el Gobierno autonómico vincula la ampliación a medidas organizativas que suelen elevar la necesidad de personal, como la bajada de ratios, los refuerzos de atención a la diversidad o la reducción de horas lectivas, aunque el dato de la caída de matriculación establece un contexto para evaluar si las necesidades obedecen a las exigencias del servicio o al cumplimiento de las demandas laborales de los docentes.

Más apoyos y ratios más bajas

Entre los elementos incluidos en la propuesta figura la incorporación de 220 profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) correspondientes al presente curso y al siguiente. Educación también plantea reducir a 23 alumnos por aula la ratio en tercero y cuarto de Primaria, una aceleración prevista en Asturias Educa, y aplicar el cómputo doble de alumnado con necesidades educativas especiales en centros de Infantil y Primaria, una medida que incrementa el «peso» de esos grupos a efectos organizativos. Estas decisiones, subraya el Ejecutivo, pretenden reforzar la atención individualizada y la inclusión.

Menos horas lectivas

La propuesta incorpora además la reducción de la jornada lectiva a 23 horas semanales para el cuerpo de maestros a partir del próximo curso. Esta medida, comprometida en el acuerdo de 2024, suele implicar un aumento de plantilla para cubrir horarios sin recortar oferta educativa, lo que en parte explica el predominio del incremento en Primaria.

Paralelamente, Educación y sindicatos constituyeron un grupo de trabajo para revisar la propuesta en medio centenar de centros. La mesa volverá a reunirse esta misma semana con el objetivo de ajustar necesidades por colegios e institutos antes de cerrar la plantilla definitiva.

La Consejería recordó que la plantilla orgánica-estructural define el profesorado estable que necesitan los centros para su funcionamiento ordinario. La discusión sindical y política girará ahora en torno a dos preguntas: cómo se justifica el salto de efectivos en un escenario de menos alumnado y qué impacto real tendrán las medidas comprometidas en ratios, atención a la diversidad y carga lectiva en las aulas.