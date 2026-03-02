La cifra de profesores en Asturias subirá un 5,5% pese a que cae el número de alumnos
El Principado plantea a los sindicatos elevar en 530 el cuerpo de profesores, que supera los 10.000, para cumplir los compromisos tras la huelga educativa
Asturias cuenta cada año con menos alumnos, pero el Principado está dispuesto a incrementar la cifra de profesores como muestra de buena voluntad para ganar el respaldo de los sindicatos de enseñanza. La Consejería de Educación presentó este lunes a la mesa sectorial una propuesta inicial de plantilla orgánica para el curso 2026-2027 que alcanza los 10.165 docentes, lo que supone 530 profesionales más que la plantilla definitiva del curso actual, un incremento histórico del 5,5% en un contexto de descenso del alumnado (1,19% de media).
El Principado justificó el aumento en la ejecución de compromisos del pacto Asturias Educa y del Acuerdo para la mejora de la enseñanza pública firmado en septiembre de 2024.
El reparto del crecimiento se concentra en el cuerpo de maestros, que absorbe 432 plazas nuevas (81,5%), mientras que Secundaria y otros cuerpos sumarían 98 efectivos. En términos de política educativa, el Gobierno autonómico vincula la ampliación a medidas organizativas que suelen elevar la necesidad de personal, como la bajada de ratios, los refuerzos de atención a la diversidad o la reducción de horas lectivas, aunque el dato de la caída de matriculación establece un contexto para evaluar si las necesidades obedecen a las exigencias del servicio o al cumplimiento de las demandas laborales de los docentes.
Más apoyos y ratios más bajas
Entre los elementos incluidos en la propuesta figura la incorporación de 220 profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) correspondientes al presente curso y al siguiente. Educación también plantea reducir a 23 alumnos por aula la ratio en tercero y cuarto de Primaria, una aceleración prevista en Asturias Educa, y aplicar el cómputo doble de alumnado con necesidades educativas especiales en centros de Infantil y Primaria, una medida que incrementa el «peso» de esos grupos a efectos organizativos. Estas decisiones, subraya el Ejecutivo, pretenden reforzar la atención individualizada y la inclusión.
Menos horas lectivas
La propuesta incorpora además la reducción de la jornada lectiva a 23 horas semanales para el cuerpo de maestros a partir del próximo curso. Esta medida, comprometida en el acuerdo de 2024, suele implicar un aumento de plantilla para cubrir horarios sin recortar oferta educativa, lo que en parte explica el predominio del incremento en Primaria.
Paralelamente, Educación y sindicatos constituyeron un grupo de trabajo para revisar la propuesta en medio centenar de centros. La mesa volverá a reunirse esta misma semana con el objetivo de ajustar necesidades por colegios e institutos antes de cerrar la plantilla definitiva.
La Consejería recordó que la plantilla orgánica-estructural define el profesorado estable que necesitan los centros para su funcionamiento ordinario. La discusión sindical y política girará ahora en torno a dos preguntas: cómo se justifica el salto de efectivos en un escenario de menos alumnado y qué impacto real tendrán las medidas comprometidas en ratios, atención a la diversidad y carga lectiva en las aulas.
Denuncian el bloqueo de prácticas de FP para migrantes sin residencia
El sindicato Comisiones Obreras de Asturias ha solicitado formalmente una reunión urgente con la Delegación del Gobierno ante la «grave problemática» que afecta al alumnado migrante matriculado en ciclos de Formación Profesional (FP) que no cuenta con permiso de residencia en España. El sindicato advirtió de que, en varios centros educativos, se está detectando que estos estudiantes no pueden realizar las estancias formativas en empresas al no disponer de número de la Seguridad Social, un requisito que considera «imprescindible».
La organización sostiene que esta situación sitúa a este alumnado en una posición de «vulnerabilidad y clara desigualdad» respecto al resto de compañeros, al quedar fuera de un componente clave del itinerario formativo en FP. CC OO de Enseñanza ha reclamado «mecanismos urgentes y concretos» que permitan regularizar la situación o habilitar alternativas que garanticen el desarrollo completo de la formación, con el objetivo de evitar escenarios de exclusión educativa y social. El sindicato exige a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Educación respuestas «inmediatas y coordinadas» para evitar que la falta de trámites administrativos frene la continuidad académica de los estudiantes afectados. n
