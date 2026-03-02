Contratación "histórica" y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados busca a más de 500 profesionales

Contratación "histórica" y nuevas mejoras laborales en Alimerka. La cadena de supermercados asturiana ha anunciado este lunes que ampliará su plantilla con el fichaje y la formación de más de 500 profesionales, mediante una inversión de más de 13 millones de euros. El proceso ya está en marcha y en las últimas semanas se han incorporado a sus tiendas unas 300 personas con contratos indefinidos, con un plan de formación, que afecta especialmente a las secciones de pescadería y carnicería.

Asimismo, Alimerka compensará a la plantilla actual reduciendo su jornada durante 2026, una medida con la que la compañía quiere reforzar "su apuesta por la conciliación y la mejora continua de las condiciones laborales de su equipo". Bajo ese mismo objetivo, los trabajadores también tendrán a partir de ahora ocho días más de descanso anual. Estos avances se suman a la implantación pionera en España, hace casi un año, de la jornada de 37,5 horas y del descanso semanal de dos días.

Formación de trabajadoras de Alimerka / Alimerka

Subida de sueldo

Además, desde el pasado mes de enero la plantilla se ha beneficiado de una subida salarial que ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros.

"Todas estas mejoras evidencian el firme compromiso de la compañía con el desarrollo profesional de su equipo, la retención del talento y la consolidación de un capital humano esencial para seguir ofreciendo un servicio cercano, competitivo y acorde a las expectativas de sus clientes", dicen desde Alimerka.

En expansión

La cadena de supermercados cuenta en la actualidad con más de 6.000 trabajadores y 170 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y Lugo. En los últimos meses, Alimerka ha dado nuevos pasos dentro de su estrategia de crecimiento al lanzar una nueva línea de negocio denominada AMKash. Se trata de una marca de establecimientos mayoristas dirigida exclusivamente a profesionales y que tendrá su primera superficie de venta en Gijón.

Por otro lado, Alimerka ha puesto en marcha los AMK, consiguiendo entrar por primera vez en la comunidad vecina de Cantabria. Es su proyecto de tiendas asociadas, que cerró 2025 con un total de 33 nuevas aperturas. En concreto, la enseña ha sumado 28 tiendas "AMK tu súper" y cinco establecimientos "AMK fresh".