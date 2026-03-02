Empieza el proceso de matriculación escolar: estos son los apellidos de niños que partirán con ventaja (y con desventaja) para elegir colegios con gran demanda en Asturias

Los niños cuyos apellidos comiencen por Riesco, Rivas o Ríos tendrán preferencia en el proceso de admisión para el curso 2026-2027. La Consejería de Educación inició este lunes el procedimiento con el tradicional sorteo de la letra, un sistema que se utiliza para resolver los empates de puntuación en los centros con mayor demanda.

Para el próximo curso, la combinación resultante ha sido RJ en sentido descendente (de la Z a la A). Esto significa que tendrán prioridad los alumnos cuyo primer apellido comience por la letra R y cuya segunda letra esté situada antes de la J en orden alfabético, como ocurre con Rivera, Rico o Riego. Por el contrario, apellidos como Rodríguez, Ruiz o Suárez quedarán entre los últimos en el orden de desempate.

El plazo de presentación de solicitudes para el centro elegido como primera opción estará abierto del 14 al 24 de abril. La lista provisional de admitidos y excluidos en cada centro se publicará el 6 de mayo. El periodo de alegaciones se desarrollará del 7 al 11 de mayo, y las listas definitivas se harán públicas el 28 de mayo.

En cuanto a la matrícula, en los centros de Infantil y Primaria podrá formalizarse del 16 al 23 de junio, dos días antes que el año pasado. Para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, tanto si promociona como si no, el plazo será del 1 al 13 de julio, un día más tarde que el curso anterior.