La famosa franquicia de bocadillos vuelve a Asturias con una apertura por todo lo alto: "El mejor sitio ,calidad precio y ahora encima súper chulo decorado"

"Sus míticos bocadillos, sandwiches, burgers y kombis"

La famosa franquicia de bocadillos vuelve a Asturias con una apertura por todo lo alto: "El mejor sitio ,calidad precio y ahora encima súper chulo decorado"

La famosa franquicia de bocadillos vuelve a Asturias con una apertura por todo lo alto: "El mejor sitio ,calidad precio y ahora encima súper chulo decorado"

Candela Rodríguez

Manuel Riu

"Krunch reabre con un cambio BRUUUTAL. Tras unas semanas de reforma (que se nos han hecho eternasss), ¡¡aquí están!! ¿Novedades?. Nueva fachada acristalada, nueva distribución, mobiliario y texturas, concepto de cocina abierta y un nuevo mostrador repleto de dulceeees. ¿Lo mejor? Sus míticos bocadillos, sandwiches, burgers y kombis continúan siendo los mismos. ¡Y su 10% de descuento en toda la carta por ser socio del Club Parque Principado también! TOMA YAAAA. ¿Te vienes?".

Así es el nuevo restaurante Krunch, que reabre de nuevo para alegría de los clientes en uno de sus locales más emblemáticos de Asturias, su espacio del centro comercial de Parque Principado: "Krunch se ha renovado por completo en Parque Principado y el cambio se nota desde el primer vistazo. Su nueva fachada, prácticamente acristalada, deja entrar muchísima luz y hace que el restaurante resulte más abierto, acogedor y perfecto para hacer una pausa entre compras. Además, cuenta con nueva distribución, mobiliario y texturas que aportan un ambiente cálido y agradable. También estrena una cocina abierta que permite ver al equipo preparando cada pedido al momento. ¿Ganas de verlo en directo? Y, atención a los más golosos, porque ahora los momentos dulces cobran más protagonismo: estrenan nueva zona de café con mostrador repleto de tartas, brownies y otras tentaciones ideales para una merienda improvisada. Próximamente, además, contará con su habitual terraza que, por el momento, sigue en reformas. Aunque el espacio luce completamente distinto, la carta sigue siendo la de siempre. Sus míticos bocadillos, sandwiches, bugers y kombis continúan siendo los protagonistas. ¡Y su 10% de descuento en toda la carta por ser socio del Club Parque Principado también! Recuerda que su cupón, uno de los más populares de la App, es válido todos los días y sin importe mínimo. ¡Vamos!"-

Para quien no lo conozca aún, Krunch es una cadena que cuenta con varios restaurantes por toda España y especializadas en bocadillos. "Nace como un concepto disruptivo y de calidad dentro de la restauración rápida. Este concepto de “Baguetterie” polivalente y multigeneracional, cumple todas las necesidades de los clientes".

Este restaurante se caracteriza por sus bocadillos elaborados con pan recién horneado (masa madre), ingredientes seleccionados y un ambiente de taberna centroeuropea, con presencia destacada en el norte de España

