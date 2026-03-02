Guía para padres primerizos: los pasos que hay que seguir para matricular a tu hijo en un colegio o una escuelina en Asturias

Todavía es marzo, pero la cuenta atrás para matricular a tu hijo en un colegio o una escuelina el próximo curso en Asturias ya ha empezado. La Consejería de Educación resolvió este lunes el llamado "sorteo de la letra" para resolver casos de empate entre alumnos con la misma puntuación, tras aplicarse el baremo. Se trata del primer paso del procedimiento, que tiene como próxima fecha importante el 14 de abril con la apertura del plazo para presentar la solicitud en el centro preferido (ya sea público o concertado).

Este año el "sorteo de la letra" tuvo como resultado RJ en sentido descendente (de la Z a la A). Esto significa que tendrán prioridad los alumnos que se apelliden Rivera, Rico o Riego frente a los Rodríguez, Ruiz o Suárez, que estarán a la cola. Sin embargo, y como consecuencia de la crisis de natalidad, este paso ya no tiene la relevancia de años atrás. Hace una década eran muchos los colegios que llenaban todas sus plazas de 3 años, dejando a niños fuera. Ahora eso cada vez es más excepcional. Así que, en ese sentido, las familias pueden estar tranquilas en la mayoría de los casos.

El siguiente paso llega después de Semana Santa. El plazo para presentar solicitudes en el centro elegido como primera opción estará abierto del 14 al 24 de abril. Son casi dos semanas. Para ello, habrá que descargar y rellenar dos documentos que estarán disponibles en la sede electrónica del Principado de Asturias y en Educastur (código AUTO0237T01): la solicitud normalizada y la autorización de los miembros de la unidad familiar.

Son esos impresos los que habrá que llevar, a partir del 14 de abril, a la escuelina o colegio elegido como primera opción. Además de ello, habrá que aportar la siguiente documentación: existencia de hermanos matriculados en el centro; proximidad del domicilio o del lugar del trabajo mediante certificación (volante histórico con convivencia) de los datos del padrón municipal y la aportación de una copia del contrato en el que conste el centro de trabajo. Si son autónomos, la proximidad se acreditará con el certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, el documento de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, y el certificado del domicilio fiscal.

Otro documento clave que hay que aportar es la renta per cápita de la unidad familiar. "Para que este criterio de admisión pueda ser valorado, los representantes legales deberán presentar su autorización expresa cumplimentando el modelo disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias y en Educastur, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar el referido impreso en el centro educativo, para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria suministre la información a que se refiere el apartado anterior a la Consejería competente en materia de educación", precisan las instrucciones del Principado.

Hay más documentos para presentar, pero estos no son para todos los casos. Acreditación de padres y madres que trabajen en el centro, la condición legal de familia numerosa, discapacidad del alumno, condición de víctima de violencia de género, expediente académico (para Bachillerato)...

En la solicitud deberá constar el orden de prelación de centros elegidos, y se presentará en el centro elegido en primer lugar o excepcionalmente en la sede de la Comisión de Escolarización de su zona.

Los criterios que más puntos tienen es la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el mismo centro (8 puntos), y la proximidad del domicilio o lugar de trabajo (hasta 8 puntos si se encuentra en el área de influencia del centro y 5 si está en áreas limítrofes). Otros criterios son: las rentas per cápita (de 1 a 4 puntos), tener a padres, madres o tutores legales en el centro (1 punto), la condición de familia numerosa, de alumnado nacido de parto múltiple, familia monoparental o situación de acogimiento familiar (1 punto), discapacidad en el alumnado (hasta 1 punto) y la condición de víctima de violencia de género (1 punto). Para el Bachillerato, además de los criterios señalados, también contará el expediente académico. El baremo es el siguiente: 5,50 puntos con suficiente; 6,50 con bien; 7,50 con notable; y 9 con sobresaliente o matrícula de honor.

Aquí no acaba todo. De hecho falta lo más importante: la matriculación. Después del plazo para presentar la solicitud, viene la publicación de la lista de admitidos y excluidos el 6 de mayo. A partir de ahí hay un periodo de alegaciones, que tendrá lugar del 7 al 11 de mayo, y las listas definitivas saldrán el 28 de mayo.

En esas listas ya sabremos si nuestro hijo o hija ha sido admitido en el centro elegido como primera opción o en el segundo o en el tercero... Y, por tanto, ya se podrá hacer la matrícula. ¿Cuándo? En Infantil y Primaria, del 16 al 23 de junio. El mismo calendario es aplicable para las escuelinas de 0 a 3 años.

El alumnado que vaya a solicitar plaza en un centro diferente en el que lo hizo anteriormente, deberá entregar en el centro en el que solicita la plaza en primer lugar, copia de la certificación de reserva junto con la instancia, sabiendo que la obtención de plaza en el proceso general de admisión conlleva la pérdida de la reserva de plaza.

Los alumnos que no hayan obtenido plaza en el centro elegido, se ordenarán según los criterios y la puntuación obtenida en el baremo del proceso de admisión y se les adjudicará plaza en los centros que hayan elegido como segunda, tercera o cuarta opción.

En el caso de que no hubiese vacante en ninguno de estos casos, la Consejería les asignará plaza en un centro del área de influencia del domicilio familiar o lugar de trabajo. En caso contrario, la asignación se hará en un centro de las áreas de influencia limítrofes.