Lloverá barro en Asturias: la AEMET alerta de la llegada de la borrasca "Regina", con vientos de África que traerán polvo
El cambio de tiempo en la región se producirá el jueves
Otra borrasca, "Regina", llegará a España este lunes, generando inestabilidad y "lluvias en forma de barro". Así lo alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que explica que el temporal producirá vientos procedentes del norte de África, "transportando polvo en suspensión a la Península y Baleares". "Regina" también provocará lluvias, que arratrarán el polvo hasta la superficie. De ahí que el organismo vaticine precipitaciones con barro en los próximos días.
Aunque la nueva borrasca afectará sobre manera al este y sur del país, dando lugar a un "cambio de tiempo importante", también llegará al Norte y concretamente a Asturias, pero dentro de unos días. Será el jueves cuando el tiempo de un giro total y lleguen las lluvias y las tormentas. En concreto, prevé precipitaciones generalizadas a partir del mediodía, que serán más intensas y frecuentes en zonas montañosas.
El viernes continuará el mal tiempo y las temperaturas bajarán hasta los 15 grados de máxima. Para esta jornada se esperan chubascos generalizados que podrían ser localmente fuertes o persistentes sobre todo en la Cordillera.
Hasta entonces, en Asturias reinará el sol y las buenas temperaturas. Mañana, martes, se esperan máximas superiores a 20 grados. Este lunes, sin ir más lejos, se registró una temperatura de 21,1 grados en Gijón, que fue la más alta de la región. Con todo, el Principado pasará en pocos días de la primavera adelantada al invierno.
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie