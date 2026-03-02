Un millar de autónomos asturianos clama en Oviedo contra su "asfixia": "Sostenemos la economía de esta región y se nos trata con indiferencia"

Un millar de autónomos asturianos se han manifestado este lunes en el centro de Oviedo bajo un lema a medio camino entre la reivindicación y la súplica: "¡Estamos asfixiados! ¡Basta ya!". La protesta en la capital asturiana ha formado parte de una convocatoria en las 52 capitales de provincia españolas a cargo de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, que el pasado 30 de noviembre ya sacó a la calle a miles de trabajadores por cuenta propia de la región. La razón volvió a ser la misma: pedir a las autoridades españolas y asturianas "unas condiciones de trabajo dignas" para los 70.000 autónomos de Asturias, como ha reclamado la portavoz del colectivo, Ángela Menéndez, durante la lectura de un manifiesto en la plaza de La Escandalera.

En comparación con la protesta de noviembre, que reunió a unas 6.000 personas y se celebró en domingo, la de este lunes laborable ha sido más reducida en asistentes, pero igual de intensa en las exhortaciones. Ataviados con guantes de color rojo, autónomos de todas las edades, sectores y procedencias de Asturias han recorrido la calle Uría desde la estación de Renfe hasta La Escandalera, para concluir la protesta frente a la delegación de la Agencia Tributaria. A su paso por la gran arteria ovetense, los manifestantes pitaban sus silbatos y animaban a los transeúntes a sumarse a la marcha: "¡No nos mires, únete!".

EN IMÁGENES: Así fue la manifestación de autónomos asturianos en Oviedo / Fernando Rodríguez

A su llegada a las inmediaciones de la Junta General y de la sede de Presidencia del Principado, Menéndez ha llamado a la riada de participantes a dirigirse a "los funcionarios": "Ellos son los responsables, ¡que nos escuchen!". Después ha comenzado la lectura del discurso en la que la portavoz de la plataforma enumeró las dificultades a las que, a su juicio, se enfrenta el colectivo.

"Somos los que madrugamos sin excusas, los que peleamos contra viento y marea, los que realmente sostenemos la economía real de este país, somos el pulso de los barrios, los pueblos y las familias", ha defendido Menéndez. "Hemos sudado cada euro, hemos creado riqueza y el sistema nos reponde son indiferencia", ha acusado.

Reducción de cuotas y exención del IVA

Por ello, la portavoz ha exigido "cuotas proporcionales de verdad y ajustadas a lo que ingresamos mes a mes, reducción real en los tramos más bajos, sobre todo para quienes están por debajo del salario mínimo; suspensión o reducción automática de la cuota cuando estemos de baja, hospitalizados, accidentados o en cualquier situación justificada; dejar de endeudarnos cuando no facturamos", así como "la exención del IVA hasta los 85.000 euros anuales, algo que Europa ya aprobó en 2020 y España debe aplicarlo ya".

También ha abogado por el criterio del IVA de caja universal: "No pagar IVA hasta cobrar la factura; exigimos dejar de adelantar impuestos por un dinero que no hemos cobrado". Asimismo, Menéndez ha pedido "un paro real de autónomos, no un espejismo; cotizamos toda la vida, merecemos protección cuando el negocio no da más de sí; protección en bajas médicas, maternidad, paternidad, cuidado familiar y derecho al luto". "Enfermar no puede significar perder el negocio", ha lamentado.

"Sin autónomos no hay España", ha concluido la portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, que ha agradecido a sus compañeros "no bajar nunca los brazos".