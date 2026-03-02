Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todas las plazas de la Universidad de Oviedo para el próximo curso: dos nuevos grados y más alumnos en una titulación muy demandada

La institución académica ha aprobado también 675 plazas de doctorado, destacando Ciencias de la Salud e Investigación Humanística entre las áreas con más oferta

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobó este lunes el número total de plazas para el curso 2026-2027. Serán 5.494 que, en la mayoría de grados, mantiene la distribución de este curso, aunque se incorporan tres novedades importantes y algunos ajustes en determinadas titulaciones. Se trata de una de las ofertás más amplia de los últimos años.

Entre las principales novedades estará el nuevo doble grado en Pedagogía y Educación Social, que se impartirá con 40 plazas en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Para ello, el grado simple en Pedagogía ajustará su oferta, pasando de 100 a 60 plazas.

Otro de los cambios estará en los dobles grados en Matemáticas y Física, que incrementan su oferta en una plaza cada uno (de 30 a 31), lo que conlleva que el grado en Física pase de 60 a 59 plazas. Por su parte, el grado en Matemáticas aumenta en cinco plazas su oferta total, de 45 a 49.

A las plazas de nuevo ingreso, habría que sumarle aquellos expedientes que vienen de otras Universidades, bien del resto de España, o bien del extranjero.

Asimismo, la Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad de Oviedo, incorporará dos nuevas ofertas: el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 40 plazas, en respuesta a la elevada demanda existente, y el grado en Educación Social en modalidad online, con 40 plazas adicionales que se suman a las 40 ya existentes en modalidad presencial en dicho centro, alcanzando un total de 80.

Tanto la implantación del doble grado en Educación Social en la Facultad de Profesorado, como el aumento de plazas en Padre Ossó, responden a la necesidad planteada por el Principado de Asturias de contar con un mayor número de profesionales titulados en este ámbito.

Por la izquierda, Daniel Santos, delegado del Rector para Alianzas Internacionales; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad, y Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad.

Plazas para estudios de doctorado

En cuanto a formación investigadora, el Consejo de Gobierno aprobó también la oferta de plazas de doctorado para el curso 2026-2027. Un total de 675 plazas formarán la oferta de programas oficiales de doctorado de la Universidad de Oviedo, distribuidas en distintas ramas del conocimiento. Las más numerosas serán Ciencias de la Salud, con 85 plazas, e Investigación Humanística, con 90, así como programas en Biología Molecular y Celular, Economía y Empresa, Ingeniería en sus diferentes especialidades, Derecho, Educación, Informática, Matemáticas, Química o Energía.

También en el ámbito de la investigación, el Consejo de Gobierno da el visto bueno a la convocatoria de ayudas de movilidad internacional para el personal docente e investigador correspondiente al año 2026, dotada con 50.000 euros con cargo al II Plan Plurianual de Investigación y Recursos Humanos 2025-2028. Cada ayuda podrá alcanzar hasta 4.000 euros por estancia, destinados a cubrir gastos de desplazamiento, manutención y otros costes asociados.

