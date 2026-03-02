La poderosa fotografía de un canadiense que ha ganado el premio absoluto del Memorial “María Luisa” de este año

Christoph Fischer, de Canadá, se ha alzado con el premio absoluto del Memorial “María Luisa” de Fotografía y Vídeo de montaña, naturaleza y aventura con la obra “Fearless”, descrita por el jurado como “una poderosa síntesis entre sencillez, emoción, composición y respeto por el entorno natural”. Fischer se ha impuesto con su imagen entre más de 18.000 llegadas al certamen asturiano procedentes de 78 países. El jurado ha querido destacar la “extraordinaria calidad técnica, artística y narrativa de las obras presentadas”, sin dejar de subrayar la “creciente sensibilidad medioambiental y la fuerza expresiva de los trabajos premiados”.

La foto del canadiense está tomada en el desierto de Namibia. En una tormenta de arena de las que van cambiando el paisaje. “Cuando unos fotógrafos guardan el material para protegerlo de la arena, otros ven una oportunidad. El fondo parece una ola de mar, pero de arena”, resalta Román Benito, presidente de “María Luisa”.

Premio "Alpinismo y montaña invernal" de William Lekki. / Williman Lekki/ Cedida Memorial "María Luisa"

El “María Luisa”, que ha alcanzado este año su edición número 36, ha recibido también 182 vídeos y documentales a concurso. En total han sido 1.450 autores los participantes en el memorial, que entregará sus premios el próximo sábado 25 de abril durante una gala en el Teatro Filarmónica de Oviedo. En la misma estarán presentes todos los premiados en las 14 categorías del certamen.

Fotografía de Juan Zas, premio "Mundo Rural" del "María Luisa" / Juan Zas/ Cedida Memorial "María Luisa"

Junto al fotógrafo canadiense, el premio absoluto 2026 entre los jóvenes de menos de 19 años ha sido para el francés Lubin Godin, con la imagen “Derniéres Lueurs”. En el resto de categorías de fotografía los premiados son los siguientes:

Fotografía de Montaña : Filip Hrebenda (Eslovaquia)

: Filip Hrebenda (Eslovaquia) Alpinismo y deportes de invierno : William Lekki (USA)

: William Lekki (USA) Escalada: Sam Bie (Francia);

Sam Bie (Francia); Aventura y otros deportes extremos : Marc Marco (España)

: Marc Marco (España) Foto de viajes y gentes : Azim Khan Ronnie (Bangladesh)

: Azim Khan Ronnie (Bangladesh) Mundo de las aves: Andy Parkinson (Reino Unido)

Andy Parkinson (Reino Unido) Mundo vegetal: José Luis Gigirey (España)

José Luis Gigirey (España) Mundo sumergido: Pietro Formis (Italia);

Pietro Formis (Italia); Biodiversidad y geodiversidad: Imre Potyó (Hungría);

Imre Potyó (Hungría); Paisajes naturales: Maxime Daviron (Francia)

Maxime Daviron (Francia) Foto creativa: Noah Wetzel (USA)

Noah Wetzel (USA) Mundo de los pequeños. Foto macro: Bidyut Kalita (India)

Bidyut Kalita (India) Tema del año, fotografía del Mundo Rural: Juan Zas (España).

Por otra parte, Ben Sturgulewski ha ganado el gran premio de vídeo, película y documental con “Champions of the Golden Valley”. En esta categoría el jurado además otorgó otros siete premios temáticos y diez menciones de honor.

Consolidación

Todo en una edición que ha resultado la más internacional de un memoria, tal y como ha destacado el jurado, por la diversidad geográfica y temática de los trabajos. Esto, explican, refleja “ el carácter internacional del certamen y de su consolidación como referente en el ámbito de la fotografía de naturaleza y aventura”.

La gala del 25 de abril será el culmen de esta nueva edición del “María Luisa”, que tiene su origen en Piloña y lleva el nombre de la montañera fallecida (María Luisa Álvarez) en un trágico accidente durante una salida y a la que sus compañeros quisieron dedicar el memorial para perpetuar su memoria. Casi cuatro décadas después lo han conseguido con creces, ya que el certamen no ha dejado de crecer en cantidad de obras a concurso, pero también en calidad y en ganarse el favor de los más prestigiosos fotógrafos de naturaleza y aventura del mundo. En Infiesto, la capital piloñesa, tendrá lugar la exposición con las fotos premiadas desde el 24 de abril.