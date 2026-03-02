Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las políticas asturianas y el "sobreesfuerzo" de conciliar: "Nuestra actividad no es un trabajo normalizado de ocho a tres"

Alcaldesas y concejalas analizan las dificultades a las que se enfrentan en su día a día en un acto convocado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC)

Encuentro de alcaldesas y concejalas sobre mujer, política local y conciliación.

Encuentro de alcaldesas y concejalas sobre mujer, política local y conciliación. / Fernando Rodríguez / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

Las alcaldesas y concejalas asturianas siguen teniendo a día de hoy que hacer un “sobreesfuerzo” respecto a sus compañeros hombres para conciliar la vida personal, laboral y política. A pesar de los muchos, “y muy importantes” instrumentos desarrollados en los últimos años por la Administración estos siguen siendo “insuficientes” y varios son los ejemplos de figuras femeninas públicas que han decidido dar un paso a un lado ante la incapacidad de abarcar todas sus responsabilidades.

“Hay mayores cargas sobre las mujeres en todos los ámbitos de la crianza y en el ámbito político, a veces, quizá sea más exigente porque no podemos tener ni horario ni fecha ni día”, reconoce Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcaldesa de El Franco.

La federación organizó este lunes un encuentro con motivo de la cercanía del 8M bajo el título 'Mujer, política local y conciliación' que reunió a distintas políticas asturianas con el objetivo de visibilizar y abordar las dificultades para conciliar las responsabilidades de la política local con la vida personal, familiar y, en muchos casos, también profesional.

Pérez considera que “debe existir una corresponsabilidad social de que la crianza exige un tiempo, también en política, y que tenemos que avanzar todos, hombres y mujeres”. “Tiene que haber un importante cambio de mentalidad. No puede haber reuniones interminables con horarios intempestivos que nos obliga a poner la marca ‘es que mis hijos’, ‘es que mis mayores’. Porque somos las mujeres las que lo hacemos mayoritariamente”, defiende.

Alcaldesas y concejalas participantes en el encuentro.

Alcaldesas y concejalas participantes en el encuentro. / Fernando Rodríguez / LNE

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, reconoce que compaginar es “muy complicado y complejo”. “Nuestra actividad no es un trabajo normalizado de ocho a tres. Es estar disponible las 24 horas del día, todos los días del año; y muchas veces no tener previsiones de descansos”, señala. A su juicio, lo que pueden hacer los poderes públicos es “ayudar mucho”; y en ese sentido, “el mayor logro es la red de 0 a 3 gratuita”.

Monteserín insiste, a pesar de estas dificultades, que en política son necesarias mujeres “que aporten una visión de la vida mucho más pacífica. Quizá la testosterona igual tiene algo que ver en esto que estamos viviendo. Creo que hoy en los liderazgos mundiales que están creando tantos problemas, tantas guerras y tantos desajustes, pues es porque tienen detrás una forma de entender el mundo, la vida y los gobiernos muy masculinizadas. Entonces, yo creo que las mujeres contribuimos a crear sociedades más armoniosas y poderosas”, valora.

También la concejala delegada de Políticas Sociales de Oviedo, Adelina Velasco, cree que "las mujeres son más conciliadoras" a la hora buscar acuerdos y realizan un esfuerzo "a mayores" a la hora de buscar el diálogo u el consenso.

“La conciliación personal, laboral y política a veces es complicada. Es necesario la ayuda de la familia para poder trabajar y participar en los actos públicos que conlleva esta labor”, reconoce. Por eso, es importante “trabajar en casa para que cuando tienes hijos, sobre todo si son pequeños, sean conscientes del cargo que ocupas y sean participes también de ello”.

