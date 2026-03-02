El Principado eleva a 90.000 euros la convocatoria para combatir la LGTBIfobia, un 89,9% más que en 2023

El Gobierno de Asturias ha incrementado en un 89,9% desde 2023 el presupuesto de las subvenciones destinadas a combatir la LGTBIfobia y ha elevado la dotación de la nueva convocatoria a 90.000 euros. El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publicará este martes las bases de la ayuda, impulsada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, orientada a financiar proyectos promovidos por entidades ciudadanas.

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, ha explicado que el refuerzo económico busca ampliar la concurrencia y facilitar que más asociaciones desarrollen iniciativas de defensa de los derechos del colectivo. “Esta apuesta específica de aumento de fondos tiene que ver con el compromiso de este gobierno de defender de manera evidente los derechos humanos”, ha señalado. Rodríguez ha añadido que el objetivo es garantizar “una convivencia en paz y en igualdad dentro de nuestro territorio”.

Cuantías y proyectos financiables

La convocatoria cuenta con un máximo de 10.000 euros por proyecto y permitirá que cada entidad solicitante pueda optar a financiación para hasta dos iniciativas. Entre las actuaciones previstas figuran jornadas de formación, actividades de sensibilización y proyectos específicos vinculados a la libertad sexual.

El paquete se completa con un incremento de las subvenciones nominativas dirigidas a entidades que prestan asesoramiento jurídico y psicológico a personas que han sido víctimas de LGTBIfobia en Asturias, según ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Ley LGTBI, “muy cerquita” de llegar al Consejo de Gobierno

En paralelo, el Gobierno asturiano ultima los detalles para la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley LGTBI. Rodríguez ha situado su llegada al Consejo de Gobierno “muy cerquita ya” y subrayó que el texto se ha elaborado con la participación de las organizaciones y entidades del sector, con el objetivo de recabar un apoyo mayoritario en la Junta General.

Noticias relacionadas

La directora general ha defendido que, pese a los ajustes técnicos incorporados durante el proceso, la norma mantiene su contenido esencial. “El espíritu y la esencia de lo que se quiere lograr con esta ley está absolutamente recogido”, ha afirmado.