Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Principado impulsa una nueva convocatoria de ayudas con 90.000 euros para luchar contra la LGTBIfobia

La directora general Nuria Rodríguez destaca el compromiso del Gobierno asturiano con la defensa de los derechos humanos, aumentando las subvenciones

Un hombre agita una bandera LGBTI durante la marcha del orgullo gay.

Un hombre agita una bandera LGBTI durante la marcha del orgullo gay. / EFE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El Principado ha incrementado en un 89,9% las subvenciones destinadas a combatir la LGTBIfobia desde 2023. Este martes saldrá publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) una nueva convocatoria pública, impulsada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que contará con una dotación de 90.000 euros.

Esta línea de ayudas está dirigida a financiar proyectos de entidades ciudadanas, lo que supone, según el Ejecutivo autonómico, un paso adelante en el respaldo institucional a las políticas de defensa de los derechos del colectivo LGTBI. La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, destaca que el refuerzo presupuestario pretende facilitar que un mayor número de asociaciones pueda concurrir a la convocatoria y desarrollar iniciativas en defensa de los derechos del colectivo.

"Esta apuesta específica de aumento de fondos tiene que ver con el compromiso de este Gobierno de defender de manera evidente los derechos humanos", ha señalado. El objetivo, ha añadido, es garantizar "una convivencia en paz y en igualdad dentro de nuestro territorio". Los 90.000 euros permitirán financiar los proyectos seleccionados con un máximo de 10.000 euros por iniciativa.

Además, cada entidad podrá recibir apoyo para un máximo de dos proyectos, que podrán abarcar desde jornadas formativas y actividades de sensibilización, hasta programas específicos centrados en la libertad sexual. Este paquete se completa con un aumento de las subvenciones normativas destinadas a entidades que prestan asesoramiento jurídico y atención psicológica a personas víctimas del LGTBIfobia en la región.

Tramitación de la Ley LGTBI

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ultima la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley LGTBI. Según ha avanzado Rodríguez, su llegada al Consejo de Gobierno está "muy cerca". La directora general ha subrayado que el texto es "fruto de un trabajo conjunto con las organizaciones del sector" y que el objetivo es lograr "un amplio respaldo en la Junta General".

Noticias relacionadas

Asimismo, ha defendido que, pese a las adoptaciones técnicas necesarias en su redacción, la norma mantiene intacto su contenido esencial. "El espíritu y la esencia de lo que se quiere lograr con esta ley está absolutamente recogido", ha afirmado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  4. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  5. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  6. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  7. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  8. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie

El Principado eleva a 90.000 euros la convocatoria para combatir la LGTBIfobia, un 89,9% más que en 2023

El Principado eleva a 90.000 euros la convocatoria para combatir la LGTBIfobia, un 89,9% más que en 2023

Guía para padres primerizos: los pasos que hay que seguir para matricular a tu hijo en un colegio o una escuelina en Asturias

Guía para padres primerizos: los pasos que hay que seguir para matricular a tu hijo en un colegio o una escuelina en Asturias

El Principado impulsa una nueva convocatoria de ayudas con 90.000 euros para luchar contra la LGTBIfobia

El Principado impulsa una nueva convocatoria de ayudas con 90.000 euros para luchar contra la LGTBIfobia

Empieza el proceso de matriculación escolar: estos son los apellidos de niños que partirán con ventaja (y con desventaja) para elegir colegios con gran demanda en Asturias

Empieza el proceso de matriculación escolar: estos son los apellidos de niños que partirán con ventaja (y con desventaja) para elegir colegios con gran demanda en Asturias

La famosa franquicia de bocadillos vuelve a Asturias con una apertura por todo lo alto: "El mejor sitio ,calidad precio y ahora encima súper chulo decorado"

La famosa franquicia de bocadillos vuelve a Asturias con una apertura por todo lo alto: "El mejor sitio ,calidad precio y ahora encima súper chulo decorado"

El Principado se pone a disposición de los asturianos que estén en Oriente Próximo: "Estamos muy pendientes de vuestra situación"

El Principado se pone a disposición de los asturianos que estén en Oriente Próximo: "Estamos muy pendientes de vuestra situación"

Un millar de autónomos asturianos clama en Oviedo contra su "asfixia": "Sostenemos la economía de esta región y se nos trata con indiferencia"

Un millar de autónomos asturianos clama en Oviedo contra su "asfixia": "Sostenemos la economía de esta región y se nos trata con indiferencia"

Indra no deja de crecer: así será su gran expansión (por España y otros países) con Asturias como gran protagonista

Indra no deja de crecer: así será su gran expansión (por España y otros países) con Asturias como gran protagonista
Tracking Pixel Contents