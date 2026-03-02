El Principado impulsa una nueva convocatoria de ayudas con 90.000 euros para luchar contra la LGTBIfobia

El Principado ha incrementado en un 89,9% las subvenciones destinadas a combatir la LGTBIfobia desde 2023. Este martes saldrá publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) una nueva convocatoria pública, impulsada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que contará con una dotación de 90.000 euros.

Esta línea de ayudas está dirigida a financiar proyectos de entidades ciudadanas, lo que supone, según el Ejecutivo autonómico, un paso adelante en el respaldo institucional a las políticas de defensa de los derechos del colectivo LGTBI. La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, destaca que el refuerzo presupuestario pretende facilitar que un mayor número de asociaciones pueda concurrir a la convocatoria y desarrollar iniciativas en defensa de los derechos del colectivo.

"Esta apuesta específica de aumento de fondos tiene que ver con el compromiso de este Gobierno de defender de manera evidente los derechos humanos", ha señalado. El objetivo, ha añadido, es garantizar "una convivencia en paz y en igualdad dentro de nuestro territorio". Los 90.000 euros permitirán financiar los proyectos seleccionados con un máximo de 10.000 euros por iniciativa.

Además, cada entidad podrá recibir apoyo para un máximo de dos proyectos, que podrán abarcar desde jornadas formativas y actividades de sensibilización, hasta programas específicos centrados en la libertad sexual. Este paquete se completa con un aumento de las subvenciones normativas destinadas a entidades que prestan asesoramiento jurídico y atención psicológica a personas víctimas del LGTBIfobia en la región.

Tramitación de la Ley LGTBI

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ultima la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley LGTBI. Según ha avanzado Rodríguez, su llegada al Consejo de Gobierno está "muy cerca". La directora general ha subrayado que el texto es "fruto de un trabajo conjunto con las organizaciones del sector" y que el objetivo es lograr "un amplio respaldo en la Junta General".

Asimismo, ha defendido que, pese a las adoptaciones técnicas necesarias en su redacción, la norma mantiene intacto su contenido esencial. "El espíritu y la esencia de lo que se quiere lograr con esta ley está absolutamente recogido", ha afirmado.