El Principado se pone a disposición de los asturianos que estén en Oriente Próximo: "Estamos muy pendientes de vuestra situación"

El Gobierno de Asturias se ha puesto a disposición de los asturianos que se encuentren en zonas afectadas por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Tanto residentes en dichos países como aquellos que se encuentren de forma temporal, por vacaciones o por trabajo. “Tenemos el número de asturianos que viven en esos países, pero creemos que es un número mucho mayor si tenemos en cuenta quienes estén de viaje”, explicó el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Los afectados deben escribir directamente al correo personal del Presidente (presidente@asturias.org) para que tanto él como su gabinete puedan ponerse en contacto con ellos lo antes posible para ponerles en contacto con la embajada o realizar cualquier trámite que sea necesario.

El Gobierno ya habría recibido las primeras solicitudes de ayuda, y se les habría ofrecido “asistencia útil” para contactar con la embajada.

Peláez aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para “hacer un llamamiento, como ha hecho la propia ONU o el Papa, a la desescalada del conflicto, al respeto al derecho internacional y a que sean las vías diplomáticas y de diálogo las que permitan una salida pacífica del conflicto”.

Por su parte, Adrián Barbón aseguró a través de sus redes sociales que “estoy, y estamos, muy pendientes de vuestra situación y deseamos, de corazón, que estéis bien y a salvo”.