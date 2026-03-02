El Principado se pone a disposición de los asturianos que estén en Oriente Próximo: "Estamos muy pendientes de vuestra situación"
Los afectados pueden escribir al correo presidente@asturias.org para que Adrián Barbón o su gabinete les contacten
El Gobierno de Asturias se ha puesto a disposición de los asturianos que se encuentren en zonas afectadas por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Tanto residentes en dichos países como aquellos que se encuentren de forma temporal, por vacaciones o por trabajo. “Tenemos el número de asturianos que viven en esos países, pero creemos que es un número mucho mayor si tenemos en cuenta quienes estén de viaje”, explicó el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Los afectados deben escribir directamente al correo personal del Presidente (presidente@asturias.org) para que tanto él como su gabinete puedan ponerse en contacto con ellos lo antes posible para ponerles en contacto con la embajada o realizar cualquier trámite que sea necesario.
El Gobierno ya habría recibido las primeras solicitudes de ayuda, y se les habría ofrecido “asistencia útil” para contactar con la embajada.
Peláez aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para “hacer un llamamiento, como ha hecho la propia ONU o el Papa, a la desescalada del conflicto, al respeto al derecho internacional y a que sean las vías diplomáticas y de diálogo las que permitan una salida pacífica del conflicto”.
Por su parte, Adrián Barbón aseguró a través de sus redes sociales que “estoy, y estamos, muy pendientes de vuestra situación y deseamos, de corazón, que estéis bien y a salvo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie