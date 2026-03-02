Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Últimas horas: aprovecha esta oferta flash y consigue todo un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 20 euros

Accede sin límites a todas las noticias, disfruta de una app más premium y de newsletters exclusivas ahora, con una oferta inmejorable

Oferta flash.

Oferta flash.

La mejor información ahora, al mejor precio. Suscríbete ya a LA NUEVA ESPAÑA por solo 20,00 euros al año, antes 49,99 euros y accede sin límites a todas las noticias, disfruta de newsletters exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos, una app más premium o el club del suscriptor con increíbles descuentos y sorteos.

Suscríbete pinchando en este enlace

Date prisa y aprovecha este 60% de descuento en los mejores contenidos y sin compromiso de permanencia.

Además, también puedes acceder a la edición impresa digital por solo 6,99 euros al mes, 85 euros al año.

Al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado.

Suscríbete pinchando en este enlace

Además en los últimos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  4. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  5. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  6. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  7. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  8. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie

Últimas horas: aprovecha esta oferta flash y consigue todo un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 20 euros

Últimas horas: aprovecha esta oferta flash y consigue todo un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 20 euros

David, el estudiante con autismo que quiere ser presidente del Gobierno y emocionó a la ministra Sira Rego en Oviedo: "No queremos dar lástima"

David, el estudiante con autismo que quiere ser presidente del Gobierno y emocionó a la ministra Sira Rego en Oviedo: "No queremos dar lástima"

Chiringuitos desde Semana Santa y aparcamientos con plazas limitadas: la nueva regulación de playas y litoral en Asturias

Chiringuitos desde Semana Santa y aparcamientos con plazas limitadas: la nueva regulación de playas y litoral en Asturias

Víctor Madera compra una finca de Mallorca a una magnate kuwaití

Víctor Madera compra una finca de Mallorca a una magnate kuwaití

La justicia obliga a devolver peajes por obras similares a las del Huerna

La justicia obliga a devolver peajes por obras similares a las del Huerna

Asturias será la sede de la próxima edición del Festival de la Máscara Ibérica

¿Por qué algunos trenes AVE se están quedando parados en León? El punto problemático que lastra el viaje de cientos de asturianos

¿Por qué algunos trenes AVE se están quedando parados en León? El punto problemático que lastra el viaje de cientos de asturianos

Agenda: qué hacer hoy lunes 2 de marzo en Asturias

Agenda: qué hacer hoy lunes 2 de marzo en Asturias
Tracking Pixel Contents