Últimas horas: aprovecha esta oferta flash y consigue todo un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 20 euros
Accede sin límites a todas las noticias, disfruta de una app más premium y de newsletters exclusivas ahora, con una oferta inmejorable
La mejor información ahora, al mejor precio. Suscríbete ya a LA NUEVA ESPAÑA por solo 20,00 euros al año, antes 49,99 euros y accede sin límites a todas las noticias, disfruta de newsletters exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos, una app más premium o el club del suscriptor con increíbles descuentos y sorteos.
Suscríbete pinchando en este enlace
Date prisa y aprovecha este 60% de descuento en los mejores contenidos y sin compromiso de permanencia.
Además, también puedes acceder a la edición impresa digital por solo 6,99 euros al mes, 85 euros al año.
Al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado.
Suscríbete pinchando en este enlace
Además en los últimos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.
Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie