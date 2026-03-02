Víctor Madera compra una finca de Mallorca a una magnate kuwaití

El médico ovetense Víctor Madera, consejero delegado del grupo sanitario Quirón Salud, y su esposa, María Obdulia Fernández, han realizado una nueva adquisición en Baleares: la finca mallorquina Capocorb Nou, en Llucmajor, por un precio de doce millones de euros. En esta ocasión, la vendedora ha sido la magnate kuwaití Fawziah Al Hassawi.

El matrimonio asturiano han comprado en los últimos años decenas de inmuebles históricos y singulares en regiones como Asturias, Baleares, Extremadura, País Vasco o Galicia. La colección se inició con un palacete en Castropol, concejo en el que ya tienen tres edificios históricos. Varias de esas propiedades han sido rehabilitadas con inversiones millonarias. Para rentabilizarlas, algunas de ellas se han convertido en alojamientos exclusivos.

Capocorb Nou es una finca de primera línea en la costa de Llucmajor, desgajada históricamente de Capocorb Vell y que se extiende sobre una superficie de 650 hectáreas. Las operaciones de Víctor Madera se han concentrado últimamente en "llocs" o fincas rústicas menorquinas, así como en palacetes palmesanos en el entorno de Can Oleza.

La adquisición de Capocorb Nou supone un desplazamiento a Mallorca del modelo comprador de grandes fincas costeras menorquinas, con el objetivo de reformarlas y transformarlas en hoteles de lujo. Las casas de Llucmajor se levantan sobre dos plantas y cuentan con la torre de defensa habitual en los enclaves costeros. Antes de desprenderse de una entre su docena de propiedades en la isla, los kuwaitíes ensayaron una promoción inmobiliaria frustrada de gran calado.

Al adquirir Capocorb Nou, el empresario asturiano también invirtió la tendencia de la venta de grandes propiedades a extranjeros, al recuperar una posesión que se hallaba en manos de los petrodólares desde la segunda mitad del siglo pasado. Existen escasas pruebas semejantes de confianza del capital español en los precios desorbitados del suelo insular.

Con todo, la adquisición más importante llevada a cabo por Madera en Baleares consiste en la concesión durante décadas de la manzana de Montesión en Palma, con destino a un centro sociosanitario de élite. Se presenta aquí una curiosa coincidencia con la posesión de Llucmajor, dado que Capocorb Nou fue propiedad en el siglo XVII del citado colegio de los jesuitas, que en aquella oportunidad actuaban como adquirentes. Todavía hoy, el escudo de los jesuitas preside la puerta de entrada de las casas de Capocorb Nou. Este simbolismo no es ajeno a la biografía de Madera, antiguo alumno del colegio San Ignacio, de Oviedo.