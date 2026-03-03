Agenda: qué hacer hoy martes 3 de marzo en Asturias

Oviedo

Computación cuántica y ciberseguridad

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a las 19.30 horas una mesa de análisis sobre la computación cuántica y la ciberseguridad en el futuro, con Elías Fernández-Combarro, catedrático de Ciencias de la Computación, e Ignacio Fernández Rúa, catedrático de Álgebra, IP del Proyecto Estratégico Uniovi, Universidad Alfonso X e Incibe, presentada por Santos González, catedrático emérito y director del Aula de Ciberseguridad y Criptografía Post-cuántica. Entrada libre hasta completar aforo.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1) acoge a las 19.30 horas, la presentación del libro Perros de caza, del autor Borja Navarro, que estará acompañado por Ce Santiago. El encuentro permitirá a los asistentes conocer de primera mano los detalles de la obra y conversar con el escritor en un acto abierto al público en pleno centro de Oviedo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Corto Gijón

Cuarta jornada del festival Corto Gijón, que se desarrollará hasta el 7 de marzo. A las 18.00 horas, en la Escuela de Comercio, habrá una colaboración con el Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, CISLAN. Y a las 19.30 horas, habrá varias proyecciones de la Sección Oficial.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Francisco García Campa, historiador y profesor especializado en Historia Militar, Geopolítica y análisis de conflictos contemporáneos, ofrecerá la conferencia "El retorno de la geopolítica: por qué el mundo vuelve al conflicto", en el marco del ciclo "Un mundo convulso".

Charla en La Calzada

A las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, se desarrollará la charla "Aire que enferma. Evidencias médicas sobre contaminación y salud". Intervendrán Laura Pi y Alba Fernández, médicas de familia; Carmen Yano, radióloga del Hospital de Cabueñes, y Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. Organizan la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV) y la Plataforma contra la Contaminación de Gijón.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro "Provisional", de Francisco Javier Rodríguez Amorín. También participarán Pedro Antonio Curto Redondo y Javier Muñiz. Organizan el acto el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural Gesto.

Antiguo Instituto

La exposición_"40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

El Café de Macondo

A las 19.00 horas, la escritora chilena Daniela Guerrero presentará su poemario "Palabras, cuerpo y territorio desde la cuenca del carbón chilena". Presentará el acto Irene Díaz.

Exposición en El Llano

Hasta el 8 de marzo podrá visitarse, en la planta baja del centro comercial Los Fresnos, la exposición_"Ellas", de las artistas asturianas Itziar Sánchez, Mar Herrera, Rosa Herrero, Magdalena Morey, Sabel Castaño y Natalia Falcó.

Exposición en La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto sinfónico en la Casa de Cultura

La VIII Semana Cultural del Conservatorio Julián Orbón organiza hoy, a las 19.30 horas, un concierto de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres, en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura. Entrada gratuita hasta completar aforo, con invitación previa.

"Impro" en el Edificio Fuero

El Edificio Fuero (Fernando Morán, 26) ofrece esta tarde un espacio de teatro con taller de improvisación, de 19.00 a 20.30 horas, dirigido a jóvenes de 16 a 30 años. Una propuesta para entrenar creatividad y escena en un ambiente participativo.

"Materia madre" en la Factoría

La Factoría Cultural (avenida de Portugal, 13) mantiene la exposición "Materia madre. La castaña como memoria del territorio", de Manu Persa. Puede visitarse hoy de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas, con un proyecto que reivindica lo orgánico y lo circular.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Cine en Mieres

En el marco del ciclo "Cine por la Igualdad" Mieres acoge hoy la proyección de la película "Soy Nevenka". Será a las 19.30 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Liry: el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

El poemario ilustrado "Cantos de amor por la tierrina" se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta el 6 de marzo la exposición "Cantos de amor por la tierrina", un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

"Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", de Elena Rato, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe hasta el 11 de marzo de 2026 la exposición "Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", un proyecto de Elena Rato que se mueve entre la pintura y la instalación. La autora trabaja desde la idea de pintura expandida, buscando trascender los límites del formato tradicional para potenciar la presencia física del soporte y la irregularidad de sus formas, vinculando el gesto pictórico con la propia estructura compositiva y conceptual de las piezas. Superficies, materiales, formatos y ubicaciones se convierten así en parte esencial del lenguaje de la obra. Se puede ver en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición "113+", con fotografías de Evelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos. Esta muestra sobre identidad, memoria y diversidad invita a reflexionar sobre los fenómenos migratorias que han contribuido a la formación de las sociedades tradicionales rurales y lo hace desde un punto de vista singular: poniendo rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados y valorando todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge (lenguas, costumbres, expresiones artísticas, gastronomía, saberes y experiencias).

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.