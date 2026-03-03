Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica: “Asturias es hoy un exponente del equilibrio entre tradición y transformación”
El directivo, que inauguró las II jornadas del suplemento económico 'Activos' en la región, afirma que la defensa "está atrayendo nuevas inversiones, oportunidades industriales y tecnológicas"
“Asturias es hoy un exponente del equilibrio entre tradición y transformación”. Con estas palabras ha resumido Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, los retos económicos de la región. Lo ha hecho este martes en sus palabras de introducción de las II Jornadas que organiza el suplemento ‘Activos’, y que en esta edición han tenido el título de “Recursos para acelerar”.
Moll ha recordado algunas cifras económicas que “muestran que la región no sólo resiste, sino que avanza”, a saber: representa el 2% de la población española (“un dato que va en aumento, habiendo superado los 1.020.000 habitantes recientemente”), “una tasa de paro del 8,42%, por debajo de la media nacional y el aumento del PIB por habitante hasta situarse en el 90,9% de la media española”.
El directivo también destacó que Asturias está “modernizando sectores con raíces profundas y creando nuevos motores de crecimiento”, y puso ejemplos de tres empresas tecnológicas que ya cotizan en Bolsa: Izertis, Seresco y Treelogic.
Según Moll, el reto de estas y otras compañías “es atraer y retener talento para enfrentarse a los desafíos de la IA”. “Ese es el espejo en el que debemos mirarnos. O, dicho de otro modo, ¿cómo podemos convertir nuestras capacidades en ventajas estratégicas?”, se preguntó el ejecutivo, que recordó que la inversión en I+D en Asturias “alcanzó en 2023 su nivel más alto desde el 2010, suponiendo el 0,99% del PIB”.
Moll también resaltó “la voluntad de Asturias de posicionarse como ‘hub’ de defensa y seguridad, una ambición que está atrayendo nuevas inversiones, oportunidades industriales y tecnológicas”, así como “la sanidad como polo de atracción de inversiones y de empleo de alta cualificación”.
El consejero delegado remarcó que el nombre de las jornadas, “Recursos para acelerar”, “no es sólo un título, sino una hoja de ruta que exige convertir recursos naturales, empresariales, humanos y tecnológicos en proyectos concretos que generen empleo de calidad, valor añadido y resiliencia territorial”.
