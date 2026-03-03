Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica: “Asturias es hoy un exponente del equilibrio entre tradición y transformación”

El directivo, que inauguró las II jornadas del suplemento económico 'Activos' en la región, afirma que la defensa "está atrayendo nuevas inversiones, oportunidades industriales y tecnológicas"

Aitor Moll, durante su discurso de bienvenida en las II Jornadas Económicas y Empresariales de 'Activos' en Asturias, este martes en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Aitor Moll, durante su discurso de bienvenida en las II Jornadas Económicas y Empresariales de 'Activos' en Asturias, este martes en el Club LA NUEVA ESPAÑA. / Fernando Rodríguez

Yago González

Yago González

Oviedo

“Asturias es hoy un exponente del equilibrio entre tradición y transformación”. Con estas palabras ha resumido Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, los retos económicos de la región. Lo ha hecho este martes en sus palabras de introducción de las II Jornadas que organiza el suplemento ‘Activos’, y que en esta edición han tenido el título de “Recursos para acelerar”.

Moll ha recordado algunas cifras económicas que “muestran que la región no sólo resiste, sino que avanza”, a saber: representa el 2% de la población española (“un dato que va en aumento, habiendo superado los 1.020.000 habitantes recientemente”), “una tasa de paro del 8,42%, por debajo de la media nacional y el aumento del PIB por habitante hasta situarse en el 90,9% de la media española”.

El directivo también destacó que Asturias está “modernizando sectores con raíces profundas y creando nuevos motores de crecimiento”, y puso ejemplos de tres empresas tecnológicas que ya cotizan en Bolsa: Izertis, Seresco y Treelogic.  

Según Moll, el reto de estas y otras compañías “es atraer y retener talento para enfrentarse a los desafíos de la IA”. “Ese es el espejo en el que debemos mirarnos. O, dicho de otro modo, ¿cómo podemos convertir nuestras capacidades en ventajas estratégicas?”, se preguntó el ejecutivo, que recordó que la inversión en I+D en Asturias “alcanzó en 2023 su nivel más alto desde el 2010, suponiendo el 0,99% del PIB”.

Moll también resaltó “la voluntad de Asturias de posicionarse como ‘hub’ de defensa y seguridad, una ambición que está atrayendo nuevas inversiones, oportunidades industriales y tecnológicas”, así como “la sanidad como polo de atracción de inversiones y de empleo de alta cualificación”.

Noticias relacionadas

El consejero delegado remarcó que el nombre de las jornadas, “Recursos para acelerar”, “no es sólo un título, sino una hoja de ruta que exige convertir recursos naturales, empresariales, humanos y tecnológicos en proyectos concretos que generen empleo de calidad, valor añadido y resiliencia territorial”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  4. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  5. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  6. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  7. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie
  8. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica: “Asturias es hoy un exponente del equilibrio entre tradición y transformación”

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica: “Asturias es hoy un exponente del equilibrio entre tradición y transformación”

Ignacio, José y Ana, tres de los mejores sanitarios asturianos en el último examen MIR (y EIR): "Una buena nota tiene una parte de suerte, pero hay muchísimo trabajo de fondo"

Ignacio, José y Ana, tres de los mejores sanitarios asturianos en el último examen MIR (y EIR): "Una buena nota tiene una parte de suerte, pero hay muchísimo trabajo de fondo"

Billetes desde 30 euros a Asturias… si eliges bien el día: así están los precios de tren y avión para Semana Santa

Billetes desde 30 euros a Asturias… si eliges bien el día: así están los precios de tren y avión para Semana Santa

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Colas en las gasolineras asturianas ante el temor a que el precio se dispare con la guerra de Irán: "La gente llena aunque tenga un cuarto de depósito"

Colas en las gasolineras asturianas ante el temor a que el precio se dispare con la guerra de Irán: "La gente llena aunque tenga un cuarto de depósito"

El Principado investigará la licitación de los "puntos limpios urbanos" recurrida por dos empresas

Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos
Tracking Pixel Contents