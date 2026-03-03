Asturias alza la voz y se pinta de violeta para el 8M: guía con todas las movilizaciones y actividades que hay programadas en la región

Asturias late en violeta y se prepara para un marzo feminista. Todos los municipios de la región conmemorarán el 8M con amplios programas de actividades.

La jornada del 8 de marzo de este 2026 tendrá uno de sus epicentros en Villaviciosa, que acogerá la huelga feminista y la marcha autonómica del Día Internacional de la Mujer en el Principado de Asturias. Para aumentar la participación, los concejos de toda la región han organizado autobuses para poder facilitar el desplazamiento a la manifestación. La red de transporte especial permitirá que la marea violeta fluya desde cada rincón del territorio hasta Villaviciosa, convirtiendo la cita en un encuentro colectivo.

El acto institucional, con el presidente Adrián Barbón a la cabeza, tendrá lugar este año el próximo sábado, día 7, a las 12.00 horas en el Museo Marítimo de Luanco, en Gozón.

Manifestación del 8-M en Asturias, en una imagen de archivo. / n

Oviedo pone el foco en la cultura feminista

"Oviedo, con igualdad y respeto, mujeres que transforman el mundo a través de la cultura" es el lema escogido por la capital de la región para sensibilizar en materia de igualdad. El Ayuntamiento de Oviedo ha diseñado un programa con más de 50 actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se desarrollará a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo y junio.

La programación cuenta con actividades lúdicas, rutas deportivas, presentaciones de libros, un concierto organizado por la Banda Municipal de Música "Marisa Valle-Roso" así como la Gala Mujeres Fest. Asimismo, se realizarán diferentes conferencias en centros educativos como la creación en el Colegio Público de La Ería de un mural. Además, el próximo 26 de marzo en el Teatro Pumarín se celebrará una de las actividades más destacadas: "Ni tan clásicas, ni tan modernas".

Manifestación del 8M en Oviedo / n

Avilés marcha por la igualdad

El Ayuntamiento de Avilés se compromete a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con una jornada de actividades enfocadas en la necesidad de una igualdad real entre el hombre y la mujer. El 6 de marzo se llevará a cabo la lectura del manifiesto del 8M del Consejo Municipal de la Mujer de Avilés en la Plaza de España. El 14 de marzo se realizará la XII Marcha Avilés por Igualdad, un recorrido por el casco histórico con animación y diferentes actividades lúdicas.

Además de la reivindicación habrá tiempo para la cultura feminista. El Teatro Palacio Valdés contará con una comedia improvisada entre amigas titulada "¿Café Gin-tonic?, y con "Luchadoras", un drama centrado en las mujeres de la sociedad mexicana.

Manifestación del 8M en Avilés / n

Gijón lucha contra los bulos

"Desmontando mitos, defendiendo igualdad" es el lema elegido por el Ayuntamiento de Gijón para su campaña este 8M. El 10 de marzo a las 18.30 horas, tendrá lugar el acto central de la jornada "Igualdad frente a la desinformación y los bulos" en la Escuela de comercio, impartida por Towanda Rebels. La jornada de puertas abiertas de la Fundación Mujeres incluye talleres tanto de mañana como de tarde, además de formación sobre la intervención ante el acoso callejero.

Entre su intenso calendario de eventos destaca la iluminación simbólica de la Casa Consistorial y fuentes de la ciudad durante toda la semana del 8 de marzo. El Teatro Jovellanos tendrá su habitual "Ciclo Mujer" a lo largo del mes, contando con estrellas de la talla de la cantaora Estrella Morente y la actriz Anabel Alonso. Las Termas Romanas y el Museo Ferrocarril serán los anfitriones del ciclo "Moda con Historia" dedicado a la revolución feminista de los años veinte.

Manifestación del 8M en Gijón / Marcos León

Mieres baila por la igualdad

Mieres conmemora esta señalada fecha con una amplia programación de actos. En el Auditorio Teodoro Cuesta tendrá lugar la proyección de la película "Soy Nevenka" el día 3 de marzo. Por otra parte, el acto institucional se celebrará el viernes 6 de marzo en el mismo auditorio, e incluirá el show "Mujer del patriarcado", un espectáculo de "Cuéntame un cuadro". Ese mismo día a las 17.00 horas en la plaza del Ayuntamiento habrá una coreografía grupal del Club Mieres Patinaje artístico y del Club de Gimnasia Rítmica.

"Reivindicando mis derechos, no te quito los tuyos" es el lema del programa de actividades organizado por la concejalía de Feminismo e Igualdad de Mieres. El programa cuenta con "Na Memoria", un acto especial en memoria de Conchi Suárez. El día 5 de marzo hay un taller de pancartas feministas y una exposición titulada "Ajuares transformando huellas" con su autora Sandra Fernández Sarasola.

Manifestación del 8M en Mieres / A. D.

Siero apuesta por la educación en igualdad

El Ayuntamiento de Siero ha planificado un extenso programa de actividades. Los grandes protagonistas serán la concienciación y la educación en igualdad. Durante los meses de marzo y mayo los institutos del consejo tendrán los talleres "Masculinidades igualitarias" de la mano de la experta en materia de Igualdad, Chusa Méndez.

El viernes 6 de marzo en el teatro auditorio de la Pola, el alumnado de Educación Infantil disfrutará del concierto "Ellas suenan" de "El arca de Mozart". Por otra parte, el fallo de la XIII edición del Premio "Mujer Sierense del Año" está previsto para el 12 de marzo. Además, la iniciativa "Y en el Deporte Igualdad" desde el Patronato Deportivo Municipal de Siero proyectará documentales e impartirá conferencias para valorizar el papel de la mujer en el deporte.

Celebración del 8M / Álvaro Cabrera

Valle del Nalón desafía los estereotipos de género

Los cinco ayuntamientos del Valle del Nalón ya tienen todo preparado para llevar a cabo una agenda de eventos completa para conmemorar el 8M. Para la campaña de este año se centrarán en los "roles sexistas que están normalizados en la sociedad". Bajo el lema "Lo habitual no es neutral" invitan a la ciudadanía a cuestionar los roles femeninos.

Aparte de su programación conjunta, cada ayuntamiento ha configurado su propia oferta variada de actos para rememorar el 8M. En el teatro "José León Delestal" el jueves 5 de marzo se proyectará la película "Recién Nacidas" y viernes 20 de marzo se presentará la obra "Todas las mujeres que habito". El día 6 de marzo en la Biblioteca Barredos en Laviana, a las 17.30 horas habrá un taller sobre inventoras. Ese mismo día a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura de Pola, tendrá lugar un concierto de María Silva y Alba Gil.

Manifestación del 8M. / Luisma Murias

Un Principado en pie por la igualdad. Un 8M que no se queda en un solo punto en el mapa, sino que conecta comarcas, generaciones y voces en una misma reivindicación.