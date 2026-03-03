Asturias, la región peninsular con mayor recorte del paro en febrero por la generación de empleo: los sectores más pujantes

Asturias fue la región peninsular con un mayor recorte del paro en febrero, del 1,14%, gracias al notable incremento de la creación de empleo, sobre todo en los sectores de la educación, la construcción y la industria manufacturera. Durante el pasado mes se registraron en el Principado 389.798 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 1.114 personas, el 0,29% más.

"En empleo es el mejor mes de febrero desde 2008", destacó Begoña López, directora del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). No obstante desde el sindicato CC OO de Asturias se destacó que hace ahora doce años (en febrero de 2014), la afiliación tocó fondo en Asturias tras el impacto de la crisis económica y financiera de 2008. "En estos doce años, y en un escenario de pérdida de población, la seguridad social sólo ha logrado recuperar 54.046 cotizantes de los 65.907 perdidos en los seis años anteriores, es decir, ocho de cada diez", apuntó María José Gutiérrez, de la comisión ejecutiva de CC OO de Asturias.

El paro. Asturias finalizó el mes de febrero con 52.242 personas en paro, 601 menos que en el mes anterior (-1,14% menos) y 2.715 menos que hace un año (-4,94 %). La tasa de recorte intermensual fue la segunda más alto de España (después de la de Baleares, del 2,52% ) y contrastó con la tendencia del conjunto de España, donde se registró un incremento de paro (del 0,15%). Respecto al mes de enero el paro se redujo en todos los sectores, a excepción del colectivo sin empleo anterior, que es un 1% mayor. La directora del Sepepa, Begoña López, resaltó que, por actividades, los mayores descensos del desempleo se produjeron en el sector del metal, la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería, las administraciones públicas y la construcción. El desempleo femenino representa el 58,5 % del paro regional y la evolución mensual por edades refleja que en febrero el paro aumentó un 1,6% entre los menores de 25 años y disminuyó el 1,4% en el resto de las edades.

La contratación. Durante el mes de febrero se realizaron en Asturias 16.968 contratos laborales, un 5,4% menos que en el mes anterior y un 0,8 % más que en febrero de 2025. El sector servicios acaparó el 81,2% de los contratos realizados en el mes. El 34% de los contratos formalizados fueron indefinidos, mientras que en el conjunto del país ese porcentaje se superó ligeramente el 44%.

La afiliación. La media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en febrero en 390.912 personas, 1.114 más que el mes anterior (0,29 %) y 7.730 más que en el mismo mes de hace un año (2,02 %). Las principales actividades que han creado empleo en el último mes son la educación, con 501 nuevos cotizantes, la construcción con 319, y la industria manufacturera (247). Mientras, pierden afiliados las actividades sociosanitarias (-276), el transporte (-195) y el comercio (-112).

Las valoraciones. "Tenemos un incremento de la afiliación a la Seguridad Social combinado con una reducción de las personas desempleadas, por tanto, en términos generales ha sido un buen mes", señaló Begoña López, directora del Sepepa. "Fue un buen mes para el empleo, esperando que el entorno económico permita continuar una senda de crecimiento muy necesario, ya que los datos de afiliación y paro han de mejorar", afirmó Ignacio García, director general de Apoyo Corporativo de FADE. María José Gutiérrez Martínez, de la comisión ejecutiva de CC OO de Asturias destacó que "en una semana como esta, que culminará el domingo con la gran manifestación del 8M en Villaviciosa, lamentamos especialmente las 30.571 mujeres que, en Asturias, quieren trabajar y no pueden. Las mujeres somos el 50% de la afiliación, pero tenemos los porcentajes más altos en contratos precarios y temporales, y los más bajos en contratos estables”. Por su parte, Javier Campa, secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, resaltó que "no basta con crear empleo: es imprescindible que sea empleo de calidad, con salarios adecuados, estabilidad contractual y derechos garantizados".