Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos

El paro registrado en las oficinas de empleo bajó en Asturias en febrero en 601 personas respecto a enero, un 1,14 por ciento, el segundo mayor descenso en términos relativos entre las comunidades autónomas tras Baleares, lo que dejó la cifra de desempleados en la comunidad en 52.242, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, Asturias ganó 1.114 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone una subida del empleo del 0,29 por ciento, hasta 390.912 trabajadores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a febrero de 2025, el paro bajó en el Principado en 2.715 personas, un 4,94 por ciento, mientras que el empleo crece en 7.730 trabajadores, un 2,02 por ciento.

El paro baja en todos los sectores

El paro bajó en febrero en todos los sectores económicos: en 422 desempleados en la construcción, hasta 39.041 personas; en 114 en la industria, hasta 3.626, en 108 en la construcción, hasta 3.360, y en 11 en la agricultura, hasta 840.

En cambio, el paro subió entre el colectivo sin empleo anterior, en 54 personas, hasta 5.375.

El descenso del paro benefició más a los hombres, con un recorte de 336 desempleados, hasta 21.671, mientras que entre las mujeres bajó en 265, hasta 30.571.

Entre el colectivo extranjero el paro bajó en febrero en 42 personas, aunque en el último año subió en 216, hasta 5.667 desempleados.

Caída de la contratación

En febrero se firmaron en Asturias 16.968 contratos de trabajo, un 5,4 por ciento menos que en enero, aunque un 0,8 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, de los que 5.776 fueron indefinidos y 11.192, temporales.

La contratación indefinida repuntó un 1,2 por ciento respecto a enero, si bien descendió un 3,6 por ciento en relación a febrero del pasado año, mientras que la temporal cayó un 8,6 por ciento mensual y subió un 3,3 por ciento interanual.

En el acumulado de los dos primeros meses del año se han firmado en Asturias 34.912 contratos, de los que el 32,89 por ciento fue de carácter indefinido y el 67,11 por ciento restante, temporal.

Datos nacionales

En el conjunto del país, la Seguridad Social sumó 97.004 afiliados en febrero, un 0,45 por ciento, hasta los 21.670.636, mientras que el paro subió en 3.584 personas, un 0,15 por ciento, hasta un total de 2.442.646 desempleados.

En febrero tiró del empleo la educación, con 30.142 afiliados más; la hostelería con 22.932, y la construcción, con 17.478 empleos más.

En el último año, el mercado laboral español ha ganado 474.482 trabajadores, mientras que el paro se ha reducido en 150.803 personas, lo que deja el total en esos 2,44 millones, el nivel más bajo en este mes desde 2008, según destaca el Ministerio de Trabajo.