Aterriza en Asturias la nueva tienda de moda para hombre que va a tener colas kilométricas: moda elegante y casual, con colecciones de sport y sastrería que combinan las últimas tendencias

Asturias abre una nueva tienda de moda con "colecciones, organizadas en dos líneas principales, sport y sastrería, capturan las últimas tendencias de la moda masculina, siempre fieles a un diseño 100% español ofreciendo opciones que se adaptan a cada estilo y personalidad. Además, nuestra línea de complementos, que incluye corbatas, pajaritas, zapatos y cinturones, aporta el toque final perfecto a cualquier look".

Con más de 50 años de trayectoria, Núñez de Arenas se ha consolidado como una referencia en moda masculina inspirada en el hombre contemporáneo: activo, moderno y con un gusto por la elegancia sencilla.

Su nueva tienda en Parque Principado, ubicada en el Bulevar de los Manzanos, llega cargada de propuestas perfectas: camisas, pantalones, calzado y una amplia selección de accesorios y complementos pensados para cada momento del día. También, nos acercan una colección sport y de sastrería que combina las últimas tendencias con un diseño clásico renovado. Además, la experiencia de compra se completa con un servicio de asesoramiento personalizado y ajustes a medida, para que cada prenda se adapte a ti con total comodidad.

Moda elegante, casual y con identidad propia te espera en Parque Principado. Si buscas vestir con estilo sin complicaciones, esta nueva apertura está hecha para ti. Una historia con más de medio siglo de experiencia en venta a moda del hombre. "Con más de 50 años de experiencia, nuestra historia comenzó en 1975 cuando José Luis Núñez de Arenas y Francisca Cruz, después de una larga trayectoria en el sector textil, decidieron emprender con una visión innovadora: crear su propia marca. Aquella idea se transformó en una empresa familiar que ha crecido con esfuerzo y dedicación, consolidándose como una cadena de tiendas distribuidas por toda España".

Además, esta tienda cuenta con increíbles ofertas para el Día del padre como chaleco, americanas, pantalón vaquero o jersey de cuello redondo o de pico. Tampoco puedes dejar pasar los descuentos en sus cazadoras stilo urban, ideales para la llegada de la primavera, donde el buen tiempo y el frío aún van de la mano durante el día.