Billetes desde 30 euros a Asturias… si eliges bien el día: así están los precios de tren y avión para Semana Santa

El precio de los billetes de alta velocidad ferroviaria con salida o destino Asturias ha descendido de cara a Semana Santa, mientras que el pasaje de avión continúa en baremos muy elevados. Esa es la foto fija de las comunicaciones con el Principado para las vacaciones que arrancan el 29 de marzo (Domingo de Ramos) y se prolongan hasta el 6 de abril (Lunes de Pascua). Este año, el Viernes Santo se celebra el 3 de abril.

Miles de asturianos que residen fuera de la región, especialmente en Madrid, ya planifican su regreso para pasar estos días en el Principado.

De momento, los precios del AVE en varias frecuencias están más contenidos que en meses anteriores. “La demanda del tren está bajando, sobre todo entre semana”, asegura Iñigo Fernández, presidente de la patronal de agencias de viaje Otava.

Un billete Madrid-Oviedo para el viernes 27 de marzo, una de las fechas clave de salida, cuesta 41 euros en su tarifa más barata y supera los 70 euros en la más alta. Hace solo unas semanas, un viaje de ida y vuelta entre Madrid y Asturias en tren no bajaba de los 120 euros. Ahora, en algunos casos, el precio ha descendido hasta un 40%.

Además, todavía quedan plazas en las seis frecuencias programadas para ese viernes. La situación cambia el sábado y el domingo, cuando ya aparece el aviso de “no hay billetes” en varias salidas, especialmente el domingo por la mañana y el sábado por la tarde.

Para el fin de semana de regreso, los precios siguen contenidos, con billetes desde 34 euros. El lunes 30 de marzo bajan aún más, hasta los 30 euros.

El avión, en cambio, mantiene precios significativamente más altos. La ida Madrid-Asturias del viernes 27 registra una fuerte demanda: el primer vuelo de la mañana (7.25 horas) se sitúa en 57 euros, mientras que por la tarde supera los 200 euros. El vuelo de las 11.25 horas ya no dispone de plazas en clase turista.

Una semana después, el Viernes Santo, las tarifas bajan ligeramente, con billetes en torno a 94 euros. Por su parte, Volotea, la otra compañía que opera la ruta Madrid-Asturias, oferta pasajes por encima de los 80 euros para el viernes 27.