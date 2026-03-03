Colas en las gasolineras asturianas ante el temor a que el precio se dispare con la guerra de Irán: "La gente llena aunque tenga un cuarto de depósito"

Ya se están formando las primeras colas en las gasolineras asturianas ante el temor a que los precios del combustible se disparen por efecto de la guerra de Irán, que afecta a una región mundial clave en la producción de petróleo. Las imágenes ya se están produciendo en algunas estaciones de servicio, donde ya sienten de forma notable el repunte en los repostajes.

Con esperas y sin parar de llenar depósitos. Así están en la gasolinera El Puente de Grado, donde desde la tarde del lunes no paran de atender a la clientela. "La gente está llenando aunque estén a un cuarto del depósito, es llenar por miedo a lo que pueda pasar", comenta Rodrigo Álvarez Álvarez, de la familia propietaria.

El joven empresario cree que no habrá ningún tipo de problema con el surtido de gasolina y diésel. "Me recuerdo al 2022, cuando la guerra en Ucrania, fue así también pero no creo que haya ningún tipo de problema, estamos pidiendo cubas porque estamos vendiendo por encima de la media y no creo que vayamos a tener ningún tipo de escasez de abastecimiento", afirma.

De hecho, en su gasolinera han estado surtiendo los vehículos sin parar y sin problemas por ahora. "Durante una semana estarán llenando el depósito y luego volverá todo a la normalidad", aprecia. Tampoco estima que el precio se vaya a disparar: "Subió dos céntimos y quizá mañana o en los próximos días suba algo más, pero no una barbaridad".

Álvarez se muestra tranquilo y confiado, y así lo intenta trasladar a los clientes que acuden nerviosos a repostar por lo que pueda pasar en los próximos días. "Se nota el estrés en la gente porque otros días paran y comentan algo", concluye.

La gasolinera de Grado, con todos sus surtidores funcionando este martes. / Sara Arias

Las cifras de venta se disparan

En la estación de servicio de Jove, junto a la playa de El Arbeyal, en Gijón, explican que ayer y hoy se han incrementado notablemente las ventas respecto a las que habitualmente tienen.“Si normalmente vendíamos entre 5.000 y 6.000 litros diarios, ayer lunes vendimos 9.000 y, por los importes, los clientes están llenando sus depósitos”, explica Rocío Díaz Prendes, administrativa de esta gasolinera.

Lo que no se están produciendo son colas, ya que los clientes “llegan espaciados”, pero el temor al alza de los precios por la guerra en el golfo pérsico sí se está notando. Y con razón, entienden en la estación. “Los precios de las cubas ya han subido un 10%”, añade. Esa subida y las que se vayan produciendo posteriormente acabarán repercutiendo, de una u otra forma, en los consumidores finales, vaticinan. Aunque está por ver en qué medida lo hará.

Las imágenes de colas también se vivieron ayer, por ejemplo, en gasolineras de Avilés. Si bien no era este lunes una situación generalizada por todas las estaciones, sí se produjeron las primeras saturaciones de clientes en algunos puntos. Algo que hoy confirman los testimonios de quienes trabajan a pie de surtidor.