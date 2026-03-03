Convocada huelga por el convenio en el sector de la industria auxiliar asturiana, con cerca de 3.500 trabajadores

Los sindicatos CC OO de Industria y UGT FICA han convocado huelga en el sector de la industria auxiliar en Asturias para los martes, miércoles y jueves de las tres próximas semanas de marzo como consecuencia del «inmovilismo» de la patronal Femetal y en defensa de un convenio «justo». Femetal considera «desproporcionada» la medida y advierte de que puede dificultar el arranque del horno alto «B» de ArcelorMittal, clave para la economía asturiana.

Las organizaciones sindicales subrayaron que tras 15 meses de conversaciones, desarrolladas con «responsabilidad, voluntad de acuerdo y múltiples intentos de acercamiento», se ven en la «obligación» de convocar huelga en el sector, con casi 3.500 empleos en Asturias. Entre las cuestiones fundamentales que reivindican señalaron la reducción de jornada y la negativa de la patronal a incorporar una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC consolidado anual, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y contemple la generación de atrasos en caso de desviación. También mencionaron, como claves del distanciamiento, el «intento de penalizar» la enfermedad; una propuesta «claramente insuficiente» en materia de dietas y compensaciones por desplazamiento; la regulación del contrato relevo; y la consolidación en el articulado del convenio de sentencias judiciales firmes. Estos aspectos forman parte de un «mismo bloque» de negociación y constituyen «reivindicaciones legítimas» para garantizar condiciones laborales dignas, así como un convenio colectivo equilibrado», señalaron CC OO de Industria y UGT FICA, que emplazaron a Femetal a una «reflexión profunda», y destacaron su disposición de alcanzar un acuerdo satisfactorio «hasta el último momento» previo al inicio de la huelga.

Noticias relacionadas

Por su parte, fuentes de Femetal aseguraron que la organización empresarial ha trabajado «con voluntad inequívoca de alcanzar acuerdos» desde el inicio de las negociaciones en mayo de 2025. Según la patronal, se han planteado reducciones de jornada de ocho horas anuales, incrementos salariales vinculados al IPC, aumentos de dietas superiores al 16 % y descansos compensatorios para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar. También han destacado avances en igualdad de trato salarial entre trabajadores activos y aquellos en situación de incapacidad temporal. Femetal ha subrayado que el principal punto de desacuerdo es la exigencia sindical de recuperar una fórmula de actualización salarial que consideran «obsoleta» y considera que la convocatoria de huelga es «desproporcionada» y ha advertido de posibles efectos en la actividad industrial, como el retraso en el rearranque del horno alto «B» de ArcelorMittal.