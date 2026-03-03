Una decena de empresas asturianas buscan en el Mobile World Congress de Barcelona su hueco en el sector tecnológico

Barcelona vuelve a convertirse, desde ayer y hasta el 5 de marzo, en el epicentro mundial de la tecnología con el Mobile World Congress (MWC) 2026. En su vigésimo aniversario en la ciudad, el congreso organizado por la GSMA (Global System for Mobile Communications Association), consolida un giro estratégico: menos protagonismo exclusivo del smartphone y más foco en inteligencia artificial, infraestructuras inteligentes y digitalización industrial. Con más de 100.000 visitantes previstos y miles de expositores, de 200 países, el MWC es un termómetro económico y tecnológico que anticipa inversiones, alianzas y tendencias globales.

La edición de este año fue inaugurada ayer bajo la presidencia de Felipe VI, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recibido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El Principado participa en el MWC con un stand propio, bajo el lema "Asturias Talent Paradise", ubicado en el área "4 Years From Now (4YFN)", dedicada al ecosistema emprendedor.

En la delegación asturiana han viajado a Barcelona una decena de empresas emergentes. Se trata de "8y5 Digital Studio", especializada en el diseño integral de productos digitales; "Aritium", que aplica la inteligencia artificial (IA) a organizaciones sanitarias; "Bettermaps", dedicada a la creación de mapas interactivos con inteligencia artificial; "Blue Route Technologies For Neurodevelopment", que promueve el acceso al diagnóstico temprano y la terapia personalizada de trastornos del neurodesarrollo a través de la IA; "Cadabit", que desarrolla software enfocado en la automatización de procesos empresariales; "Less Than Three", que trabaja en la optimización de las tecnologías de la información en la nube; "Merkator", empresa proveedora de software y servicios en el ámbito geoespacial; "Preon Technologies", que desarrolla un revolucionario cargador para relojes inteligentes y servicios de ingeniería electrónica para empresas; "Resizes", que trabaja con equipos de desarrollo de software, y "Universal Plastic", que apoya a gobiernos, instituciones y empresas en la monitorización y reducción de la contaminación plástica marina.

Bruno López, director general de Asturex, la Sociedad de Promoción Exterior Principado, explicó desde Barcelona que para muchas de estas empresas su participación en el MWC supone su "primer contacto internacional", "encuentran inversión y algún primer cliente, aunque este es un sector supercompetitivo" y "diferenciarse es difícil, porque todos son negocios muy disruptivos". Pese a la competencia, Bruno López asegura que Asturias "trata de posicionar su ecosistema tecnológico" y presentarse como paraíso de la innovación.