Desvían un vuelo procedente de Asturias por la borrasca "Regina"

Dos vuelos han sido desviados este martes en el aeropuerto Tenerife Norte por meteorología adversa derivada del paso de la borrasca 'Regina' por Canarias, informan fuentes de Aena. Concretamente se trata de un vuelo procedente de Asturias, que se ha visto obligado a aterrizar en Gran Canaria y otro desde Barcelona, que ha sido desviado a Tenerife Sur. En Asturias, de momento, es el único vuelo afectado, ya que no ha habido ninguna llegada al aeropuerto con problemas.

Un total de siete comunidades autónomas (CCAA), Ceuta y Melilla estarán este miércoles en aviso por viento, olas, lluvia y tormentas en un día en el que puntos de Andalucía y Canarias alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Almería tiene aviso naranja por viento y olas; y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, por olas. El resto de avisos por viento están en Albacete y Cuenca; Altiplano de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Mientras, el resto de avisos por olas están en Granada; Barcelona y Tarragona; la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; costa de Melilla; La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Al margen de ello, registran avisos por lluvias y tormentas Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga; Albacete y Ciudad Real; Sierra de Madrid; y Ceuta.

De acuerdo con AEMET, la borrasca Regina dejará una situación de inestabilidad en la mayor parte de España. De esta manera, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y los poco nubosos en el resto del país, aunque tenderán a nublarse a lo largo del día a excepción del Cantábrico y tercio noroeste.

Las precipitaciones caerán principalmente en forma de chubascos que se extenderán de sur a norte y afectarán a la mitad sur, fachada oriental y zona centro peninsular, aunque también será posible que se registren en el Pirineo. Estos chubascos irán con tormenta y granizo ocasional y es probable que sean fuertes en regiones de Andalucía, Castila-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura.

En este marco, el organismo estatal prevé acumulados significativos en el entorno del Estrecho. Al margen de ello, avanza que habrá bancos de niebla en interiores del tercio este peninsular, entorno de la Ibérica y alto Ebro, con calima en la Península y Baleares que se extenderá al este de Canarias.