Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

Hazte con esta propuesta culinaria, obra del chef Elio Fernández

El restaurante Ferpel Gastronómico

El restaurante Ferpel Gastronómico / Guía Repsol

Disfruta de una experiencia gastronómica en FERPEL y degusta el menú Estrella Michelin por solo 74€ por persona - Bodega incluida

El chef Elio Fernández, vive su profesión desde un compromiso total con el mundo rural y con su familia, los dos pilares sobre los que sustenta el trabajo a la hora de ofrecernos una cocina actualizada, pero de raíces, que nos haga sentir la tierra asturiana.

Menú

Ven y degusta los mejores platos por solo 74€ por persona - Bodega incluida -

El menú consta de:

Ostra del Eo. Encurtida en vermut de sidra y alcaparras.

Sardina. Marinada en sal y azúcar, ahumada, acompañada de guacamole y hueva de trucha.

Embutido. Chorizo cremoso.

Conejo. Guiso de conejo al chocolate.

Mantequilla. Elaborada con leche de las vacas de Tom.

Muil. Ahumado.

Rapón. Masa de maíz con cebolla, tocino y picadillo de chorizo.

Cogollo. Asado a la brasa con vinagreta de frutos secos y helado de ortiga.

Pescado. Merluza del Cantábrico.

Coliflor. Tostada en mantequilla y trufa negra rayada.

Carne. Carrillera de ternera con crema de castaña.

Manzana. Texturas de manzana ácida.

Queso. Versión de nuestra tarta de queso.

MARIDAJE

Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023

Vino tinto Reserva Rioja Viña Lanciano 2019

SANTA Cerveza

Agua de FUENSANTA

CONDICIONES

RESERVAS: 987473285. (con 48 horas de antelación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  4. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  5. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  6. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  7. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie
  8. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos

Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

"Ganar tiempo y tramitar", esa es la vía que sugieren los expertos para salvar el futuro de La Pereda y el de Hunosa

"Ganar tiempo y tramitar", esa es la vía que sugieren los expertos para salvar el futuro de La Pereda y el de Hunosa

Agenda: qué hacer hoy martes 3 de marzo en Asturias

Impulso a los estudios de Educación Social ante la escasez de profesionales: todas las plazas de la Universidad de Oviedo para el próximo curso

Impulso a los estudios de Educación Social ante la escasez de profesionales: todas las plazas de la Universidad de Oviedo para el próximo curso

La rebelión contra el Huerna se aviva, con cuatro cartas a Óscar Puente (sin respuesta) y los transportistas hartos: "Asturias está crucificada"

La rebelión contra el Huerna se aviva, con cuatro cartas a Óscar Puente (sin respuesta) y los transportistas hartos: "Asturias está crucificada"

El aviso de ayuntamientos sobre el coste de ampliar la temporada de chiringuitos en Asturias: "¿Nos va a financiar el Principado?"

El aviso de ayuntamientos sobre el coste de ampliar la temporada de chiringuitos en Asturias: "¿Nos va a financiar el Principado?"
Tracking Pixel Contents