Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú
Hazte con esta propuesta culinaria, obra del chef Elio Fernández
Disfruta de una experiencia gastronómica en FERPEL y degusta el menú Estrella Michelin por solo 74€ por persona - Bodega incluida
El chef Elio Fernández, vive su profesión desde un compromiso total con el mundo rural y con su familia, los dos pilares sobre los que sustenta el trabajo a la hora de ofrecernos una cocina actualizada, pero de raíces, que nos haga sentir la tierra asturiana.
Menú
Ven y degusta los mejores platos por solo 74€ por persona - Bodega incluida -
El menú consta de:
Ostra del Eo. Encurtida en vermut de sidra y alcaparras.
Sardina. Marinada en sal y azúcar, ahumada, acompañada de guacamole y hueva de trucha.
Embutido. Chorizo cremoso.
Conejo. Guiso de conejo al chocolate.
Mantequilla. Elaborada con leche de las vacas de Tom.
Muil. Ahumado.
Rapón. Masa de maíz con cebolla, tocino y picadillo de chorizo.
Cogollo. Asado a la brasa con vinagreta de frutos secos y helado de ortiga.
Pescado. Merluza del Cantábrico.
Coliflor. Tostada en mantequilla y trufa negra rayada.
Carne. Carrillera de ternera con crema de castaña.
Manzana. Texturas de manzana ácida.
Queso. Versión de nuestra tarta de queso.
MARIDAJE
Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023
Vino tinto Reserva Rioja Viña Lanciano 2019
SANTA Cerveza
Agua de FUENSANTA
CONDICIONES
RESERVAS: 987473285. (con 48 horas de antelación)
