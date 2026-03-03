Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

Ven y degusta los mejores platos por solo 74€ por persona - Bodega incluida -

El menú consta de:

Ostra del Eo. Encurtida en vermut de sidra y alcaparras.

Sardina. Marinada en sal y azúcar, ahumada, acompañada de guacamole y hueva de trucha.

Embutido. Chorizo cremoso.

Conejo. Guiso de conejo al chocolate.

Mantequilla. Elaborada con leche de las vacas de Tom.

Muil. Ahumado.

Rapón. Masa de maíz con cebolla, tocino y picadillo de chorizo.

Cogollo. Asado a la brasa con vinagreta de frutos secos y helado de ortiga.

Pescado. Merluza del Cantábrico.

Coliflor. Tostada en mantequilla y trufa negra rayada.

Carne. Carrillera de ternera con crema de castaña.

Manzana. Texturas de manzana ácida.

Queso. Versión de nuestra tarta de queso.

MARIDAJE

Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023

Vino tinto Reserva Rioja Viña Lanciano 2019

SANTA Cerveza

Agua de FUENSANTA

CONDICIONES

RESERVAS: 987473285. (con 48 horas de antelación)