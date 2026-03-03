Ética, seguridad para el paciente y privacidad de datos, ejes de la aplicación de la IA en el ámbito de la salud

El desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la salud deben ser respetuosos con la ética, garantizar la seguridad de los pacientes, acentuar la privacidad de los datos médicos y convertirse en un recurso para “situar al paciente en el centro”.

Estas son algunas de las prioridades planteadas esta mañana por los expertos que han participado en la mesa-coloquio dedicada a la salud en el marco de las II Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Asturias. "Recursos para acelerar" era el título del desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica (empresa editora de este periódico) y celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA (Oviedo).

En el coloquio conducido por la periodista Amor Domínguez intervinieron Jesús Pérez, de la empresa MBA; Marcelino Cortina, de Treelogic; Jimena Pascual, de CTIC Centro Tecnológico; y Pablo Hernández, del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias.

La seguridad determina la calidad

Jimena Pascual, responsable del ámbito de salud de CTIC Centro Tecnológico, hizo hincapié en que “la ética y la seguridad son parte de la calidad de un producto”. Pascual señaló que “las restricciones a la competitividad derivadas de las normas éticas están muy denostadas”, y puso a Estados Unidos como paradigma de país con menores filtros. Sin embargo, indicó que la implantación de la inteligencia artificial “tiene que estar basada en la seguridad, la equidad y la transparencia”.

En el desarrollo de medicamentos, las empresas proponen códigos éticos, pero no existe un consenso. Y “ante la falta de consenso ético, Europa busca una alternativa regulatoria, que no es lo más adecuado”, valoró Jimena Pascual, quien advirtió de que “con la ética por si sola no se va a todas partes, también hace falta poner recursos”.

"Hay más fugas de datos de las que se piensa"

Marcelino Cortina es CEO de Treelogic, empresa asturiana que crea herramientas tecnológicas para el sector sanitario. La más extendida es una aplicación de triaje en los servicios de urgencias empleado para priorizar a los pacientes por orden de gravedad. “Tenemos el 70 por ciento del mercado nacional, pero nos falta Asturias, es la espinita que tenemos clavada, todo se andará”, señaló.

Además, Treelogic trabaja en otra herramienta, ya con ingredientes de inteligencia artificial, para la detección precoz de infecciones masivas (sepsis) que en un pilotaje llevado a cabo en el Hospital de Getafe (Madrid), dotado de una prestigiosa unidad de grandes quemados, “redujo la mortalidad en más diez puntos”.

A juicio de Cortina, es “crucial” la protección de datos, “y en el ámbito sanitario muchísimo más”.

Treelogic está ultimando “un producto que evite la fuga de datos que deben estar protegidos”. Según Marcelino Cortina, ante la frecuencia de fugas de datos de historias clínicas –“más de las que se piensa”-, su empresa busca “proteger los datos privados, que no se fuguen por motivos maliciosos”.

El CEO de Treelogic subrayó las oportunidades de la IA “para la optimización de procesos en los hospitales, por ejemplo en los quirófanos”, y pronosticó que estas herramientas “pueden tener un impacto tangible en la reducción de las listas de espera”.

El auge de los seguros de salud

Pablo Hernández, CEO del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias y del Hospital Begoña, de Gijón, incidió en el impacto de la IA en algunas especialidades médicas, como la radiología. Asimismo, enfatizó el fuerte crecimiento de los seguros privados de salud, “con incrementos anuales de dos dígitos”, acelerado a raíz de la pandemia de covid-19, cuando “se adquirió más conciencia de la importancia de la salud”.

A este respecto, Hernández puso datos sobre la mesa: en España hay 12,5 millones de personas aseguradas; en Madrid, Barcelona o Bilbao, más del 40 por ciento de la población; en Asturias, en torno al 16 por ciento.

“La principal novedad es que la proliferación de empresas grandes, e incluso medianas, que hacen seguros para atar a sus trabajadores y atraer a otros con más nivel”, destacó el máximo responsable del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias.

La sostenibilidad, factor esencial

Jesús Pérez, director comercial de la empresa MBA, centrada en el desarrollo de tecnología sanitaria, citó la “sostenibilidad” como “elemento fundamental de un sistema sanitario sujeto a cambios”.

En el ámbito de la salud, Jesús Pérez apostó por pasar de una estrategia “reactiva” (de reacción ante una enfermedad) a otra “proactiva y de prevención”. “Si no cuidamos la salud, el centrarnos en la parte reactiva hace que los costes se disparen, porque la sanidad tiene un coste infinito”, aseveró.

Oteando el sector, el director comercial de MBA subrayó que la tecnología contribuye a “diagnósticos más rápidos y a tratamientos personalizados”. Y añadió que instrumentos como la historia clínica interoperable, la receta electrónica o la reducción del impacto ambiental “redundan en una mayor sostenibilidad del sistema”.

Gracias a estos avances, se está verificando un cambio de modelo que debe desembocar en generar “procesos transversales” en los hospitales, dejando atrás el trabajo aislado. “El objetivo de situar al paciente en el centro requiere la colaboración entre profesionales”, afirmó Jesús Pérez.

Como principales lastres para la plena incorporación de la tecnología, el director comercial de MBA citó “los costes económicos, la resistencia al cambio de los profesionales, la falta de conocimientos de una parte de los pacientes y la dificultad de hacerla llegar al ámbito rural, a la España vaciada”.