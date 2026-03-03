Fiebre ante el eclipse solar del 12 de agosto: el fenómeno astronómico multiplica por cuatro las reservas de turismo rural en Asturias

Los establecimientos rurales de Asturias están a punto de colgar el cartel de completo para agosto, a falta de seis meses, gracias a una conjunción astronómica. El eclipse total de Sol, para cuya visión Asturias será un escenario privilegiado, ha disparado las reservas. «Ya el año pasado vimos que había muchas reservas para esas fechas y al principio no entendíamos por qué», reconoce Ana Llano, empresaria de turismo rural en Fuentes del Narcea. Jaime García, presidente de ARCA (Asociación Regional de Casas de Aldea), señala que ya hace dos años empezaron a detectar el interés por esas fechas, aunque asegura que aún hay margen para reservar porque muchos empresarios abren el plazo poco antes de Semana Santa.

Lo cierto es que el eclipse total del 12 de agosto está alterando las previsiones turísticas en gran parte de España, sobre todo en zonas rurales. Un estudio de Airbnb asegura que se han triplicado las reservas en destinos no urbanos situados a lo largo de la trayectoria del fenómeno, frente al mismo periodo de 2025, y que el gasto sube hasta los 670 euros por visitante, con 100 euros más en el caso del europeo. Francia, Reino Unido y Estados Unidos concentran más de la mitad de las búsquedas internacionales de alojamiento en la ruta del eclipse.

Según el estudio, el aumento llega a multiplicarse por diez en localidades no urbanas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En autonomías más consolidadas, como Galicia, Asturias o el País Vasco, las reservas en los pueblos mejor situados para verlo se han multiplicado por más de cuatro.

Ana Llano lo corrobora: «Tenemos reservas por más de una semana, algo diferente a lo habitual, y entendemos que se trata de personas que buscan largas estancias, más allá de lo que ocurra el 12 de agosto».

El eclipse solar total de este año podrá verse en plenitud en numerosas capitales, desde A Coruña hasta Palma, incluida Oviedo, además de León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Será el primer eclipse total visible en la península ibérica en más de un siglo y, al producirse al final de la tarde, con el Sol cerca del horizonte, facilitará la observación, más aún en un mes propicio para cielos despejados.

El próximo eclipse total en España será el 2 de agosto de 2027, visible solo en el entorno del Estrecho de Gibraltar a primera hora. Después llegará un eclipse anular el 26 de enero de 2028 en el sureste peninsular. No habrá otro eclipse solar visible desde España hasta 2053.

Repunte de reservas

Precisamente el turismo rural asturiano vive un momento dulce. Los datos correspondientes al mes de enero de este año constatan un aumento del 59,8 por ciento de las pernoctaciones respecto al mismo mes del año pasado, según datos del INE. El aumento se debió al turismo nacional, que aumentó sus estancias en Asturias un 82,5, mientras que los viajeros extranjeros las redujeron un 26,5.

Gran parte se explica por el auge de los bonos de turismo rural lanzados por el Principado, que otorgan hasta 75 euros para gastos en alojamientos del Principado.