Finanzas, salud y materias primas, “motores de crecimiento” de Asturias: "Son sectores con raíces profundas y se están modernizando"

La banca, la salud y la minería son actividades que, en principio, no guardan mucha relación entre sí. Pero las tres sí tienen algo en común: “Son sectores que tienen raíces profundas y se están modernizando, creando nuevos motores de crecimiento”. Así lo ha resumido este lunes Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, en la presentación de las II Jornadas que organiza el suplemento económico ‘Activos’ del grupo editorial -al que pertenece este diario-, celebradas en el Club LA NUEVA ESPAÑA y que en esta edición han tenido el título de “Recursos para acelerar”. En el encuentro, moderado por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, han participado destacados directivos asturianos de los mencionados sectores, así como el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, encargado de cerrar el acto.

A pesar de las diferentes casuísticas que atraviesa cada una de las actividades que han protagonizado el encuentro, existe un elemento transversal, un reto común: el fuerte impacto que está teniendo en sus respectivos negocios la irrupción de las nuevas tecnologías, entre las que destaca particularmente la inteligencia artificial (IA). Con todo, precisamente en el propio sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Asturias está cada vez mejor posicionada, como demuestra el hecho de que tres compañías de la región ya coticen en Bolsa: Izertis, Seresco y Treelogic.

Esta última, Treelogic, crea herramientas tecnológicas para el sector sanitario. La más extendida es una aplicación de triaje en los servicios de urgencias empleado para priorizar a los pacientes por orden de gravedad. “Tenemos el 70% del mercado nacional, pero nos falta Asturias, es la espinita que tenemos clavada, todo se andará”, señaló su consejero delegado, Marcelino Cortina.

EN IMÁGENES: Así fue la gala de "Activos" en LA NUEVA ESPAÑA / Fernando Rodríguez

El CEO de Treelogic subrayó las oportunidades de la IA “para la optimización de procesos en los hospitales, por ejemplo en los quirófanos”, y pronosticó que estas herramientas “pueden tener un impacto tangible en la reducción de las listas de espera”.

Cortina hizo estas afirmaciones durante una de las mesas redondas de la jornada, que versó sobre la aplicación de la tecnología en la sanidad. También participaron Jimena Pascual, responsable del ámbito de salud de CTIC; Pablo Hernández, CEO del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias y del Hospital Begoña, de Gijón; y Jesús Pérez, director comercial de la empresa MBA, centrada en el desarrollo de tecnología sanitaria.

Pascual señaló que “las restricciones a la competitividad derivadas de las normas éticas están muy denostadas”, y puso a Estados Unidos como paradigma de país con menores filtros. Sin embargo, indicó que la implantación de la IA “tiene que estar basada en la seguridad, la equidad y la transparencia”. Por su parte, Pérez subrayó que la tecnología contribuye a “diagnósticos más rápidos y a tratamientos personalizados”. Y añadió que instrumentos como la historia clínica interoperable, la receta electrónica o la reducción del impacto ambiental “redundan en una mayor sostenibilidad del sistema”.

Hernández habló sobre seguros y puso datos sobre la mesa: en España hay 12,5 millones de personas aseguradas; en Madrid, Barcelona o Bilbao, más del 40%; en Asturias, en torno al 16%. “La principal novedad es la proliferación de empresas grandes, e incluso medianas, que hacen seguros para atar a sus trabajadores y atraer a otros con más nivel”, destacó el máximo responsable del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias.

La transformación de la banca

Otra actividad económica en transformación es la banca, donde desde hace años ya conviven nuevos negocios enteramente digitales con las entidades con largo recorrido histórico que, sin dejar de prestar atención presencial, también han adaptado sus servicios al mundo “online”. De esa convivencia, no exenta de tensiones, conversaron el director general adjunto de Banco Sabadell y director general del Sabadell-Herrero, Pablo Junceda; y la también ovetense Gabriela Orille, co-CEO del banco digital MyInvestor y consejera de la “fintech” especializada en salud Denarius. Ambos, no obstante, coincidieron en un objetivo común: “Debemos dar seguridad y generar confianza a nuestros clientes”.

Junceda, que estuvo acompañado de Alfredo Fernández, Subdirector General de Banco Sabadell, aseguró que “todos los principales bancos de España tenemos más de cien años y nos hemo ido acompasando a las necesidades del mercado”. Unas necesidades que, en su opinión, seguirán siendo atendidas en el futuro en uno u otro formato: “El que quiera hablar con una máquina lo hará, y el que quiera hablar con su gestor de su oficina de siempre, también”. Asimismo, hizo un llamamiento a que tecnologías como la IA “no sirvan para reducir costes y personal, sino para crear más y mejor y estar mucho más cerca de la gente”.

Por su parte, Orille afirmó que “gracias a la tecnología se puede democratizar la banca”, sobre todo de cara a los más jóvenes: “En el conjunto del mercado mundial hay 85 trillones de dólares en manos de los ‘boomers’ y de generaciones anteriores que van a pasar a las nuevas generaciones”.

La minería “vuelve a estar de moda”

Javier Targhetta, presidente de la empresa minera Atlantic Copper, con sede principal en Huelva, llamó a “explorar mucho más en minería en España”, algo que a su juicio “no se hace desde los años 80” y que presenta especiales oportunidades “en la mitad occidental de la Península Ibérica”. “Hay mucho que hacer, mucho que invertir, y hay que volver a poner de moda la minería”, afirmó Targhetta, empresario vinculado a Asturias.

En relación con el futuro económico de la región, Thargetta destacó “las espectaculares posibilidades de un turismo de calidad que no solo se deje el dinero en las visitas, sino que haga inversiones de forma permanente”.